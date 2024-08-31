Слэшер за $800 стал бесплатной сенсацией на Youtube: что известно о Milk & Serial

Где вы ожидаете увидеть хороший новый фильм ? На кинофестивале, если вы настоящий киноманьяк или в кинотеатре или на стриминге, если увлеченный фанат кино. И в любом случае вы готовы заплатить за просмотр денег, чтобы вознаградить команду за работу.

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Тем более удивительно, что одна из самых ярких жанровых премьер года была опубликована на платформе YouTube в свободном доступе. О слешере Milk & Serial режиссера Карри Баркера пишет издание Variety. Самое удивительное в этой картине, что ее создание обошлось автору в сенсационные 800 долларов.

Над проектом Баркер работал вместе со своим партнером Купером Томлисоном, также выступившим продюсером ленты. Они же исполнили главные роли в фильме. Описание картины рассказывает о ней так: "Неожиданный розыгрыш на день рождения принимает ужасающий оборот, когда популярному в социальных сетях дуэту приходится столкнуться с чудовищной реальностью последствий". Название фильма обыгрывает созвучность английским словам cereal – хлопья и serial – серийный.

Баркер и Томлисон известны как комедийный дуэт, публикующий скетчи на TikTok и YouTube каналах под одинаковым названием that's a bad idea ("это плохая идея"). Иногда они прибегают также и к другим жанрам. Так, короткометражный [оррор 2023 года "Кресло" собрал 5,5 миллионов просмотров.

Сняв слэшер-[оррор продолжительностью 62 минуты, режиссер рассматривал вариант его выпуска с помощью дистрибьютора, но опубликовал на YouTube 8 августа. С тех пор на момент написания заметки его посмотрели более 370 тысяч раз, оставив под фильмом 19 тысяч лайков. Кроме того, фильм вызвал множество обсуждений на таких точках сбора любителей фильмов ужасов, как Reddit, YouTube и #HorrorTok.

Баркер выступил не только режиссером, главным актером и продюсером картины. Он также написал сценарий, музыку, снял ее как сооператор и сделал монтаж.

По словам Баркера, проект родился из нескольких отдельных сцен, написанных им для своего канала. Но впоследствии понял, что сможет собрать их в полноценную историю, заручился поддержкой своего партнера и они отправились на съемки, которые длились четыре месяца.

Работать над фильмом дуэту помогали друзья, которые исполняли другие роли и помогали на площадке в свои свободные дни. Причем почти все работали бесплатно. Основная часть бюджета в 800 долларов пошла на оплату одного актера, не входящего в группу друзей Баркера и Томлисона. Также пришлось потратиться на покупку видеокамеры Sony.

По поводу решения выпустить фильм бесплатно на YouTube, Баркер говорит, что он нашел дистрибьютора, который был помочь с релизом проекта. Однако они не смогли договориться о сотрудничестве, которое бы устраивало обе стороны. В частности, автор не хотел, чтобы зрители платили за возможность посмотреть его работу.

Такая форма дистрибуции также позволила Баркеру разрабатывать фильм исключительно на своих условиях. В частности, поработать над монтажом именно так, как он считал нужным.

Удивительно, но проект получил одобрительные отзывы критиков. И это вдохновило Баркера на создание следующей работы. Сейчас он трудится над полнометражным фильмом Obsession и ищет для него актеров. Джеймс Харрис, продюсировавший такие хиты ужасов, как Fall и 47 Meters Down, помогает режиссеру в этом. Он задействован через компанию Tea Shop Productions.

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