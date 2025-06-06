Сливы кухонной раковины никогда не засорятся: какое натуральное средство поможет

Даже если ваша кухонная раковина сияет снаружи, важно ухаживать за ней и внутри, а неправильный уход за сливами может привести к тому, что вам придется потратить немало денег на их замену.

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Есть некоторые очевидные признаки того, что ваша кухонная раковина может быть засорена, особенно если вода начинает медленно стекать или вы замечаете запахи, доносящиеся из нее. Жир вызывает более серьезные засорения в кухонных раковинах, поскольку он затвердевает в сливах, затрудняя прохождение чего-либо. Хотя бытовые чистящие средства, такие как белый уксус, дезинфицируют поверхность после очистки, они не эффективно расщепляют жир или пищевые отходы, которые могли накопиться в сливе со временем, пишет OBOZ.UA.

Регулярная чистка кухонной раковины – это один из способов предотвратить ее засорение, чтобы жир и пищевые отходы настолько сильно въедались, что вам понадобится сантехник.

Есть один натуральный продукт, который гарантирует, что ваши стоки "никогда не будут засорены". Вместо того, чтобы готовить собственное чистящее средство, вы можете просто приобрести это средство за копейки в магазине и позволить ему выполнить тяжелую работу. Речь идет о кристаллах соды.

Если у вас засорен слив, посыпьте кристаллы соды на пробку и пустите горячую воду, и это растворит весь жир.

Вы также можете заранее приготовить моющую смесь, добавив стакан кристаллов соды в миску с кипятком и вылив ее в канализацию. Кристаллы соды легко приобрести в большинстве супермаркетов.

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