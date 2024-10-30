Снежная сказка и увлекательные виды: куда поехать в Европе зимой

Европейский паромный оператор DFDS проанализировал множество европейских городов, чтобы найти предлагающие лучшие условия для зимнего отдыха, но при этом остаются без внимания массового туризма.

Видео дня

Результаты исследования показали, что Европа скрывает немало заснеженных жемчужин, которые идеально подходят для тех, кто хочет насладиться зимними пейзажами и уникальной атмосферой, пишет Express. Поскольку большинство популярных мест переполнены отдыхающими, исследователи проанализировали 164 города, чтобы найти менее людные, но живописные локации.

К тому же они учли города с частыми зимними снегопадами, чтобы помочь туристам выбрать место для волшебного зимнего путешествия.

Лидером этого рейтинга стал норвежский Олесунн, привлекающий внимание красотой и уникальной атмосферой. Олесунн славится снежными зимами, катанием на санях из хаски и возможностью увидеть северное сияние. Несмотря на свое очарование, об этом город знает мало туристов, что делает его идеальным местом для тех, кто стремится избежать большой толпы. Путешественники, выбирающие Олесунн, смогут насладиться невероятными арктическими пейзажами, оставаясь вдали от популярных туристических локаций.

В другие скрытые жемчужины Скандинавии исследование включает Кристиансанд в Норвегии. Эта локация обычно известна своими пляжами, однако зимой привлекает 37 снежными днями, что позволяет увидеть морское побережье в необычных белых одеждах.

Среди других локаций, получивших лучшие позиции в рейтинге, оказались Юрмала в Латвии, Кошице в Словакии и Фрайбург. Эти города обладают впечатляющим зимним ландшафтом, а частота поисковых запросов у Google о них остается на низком уровне, что свидетельствует об их относительной нераскрученности среди туристов.

Пять лучших направлений в Европе для зимнего отпуска:

Олесунн, Норвегия Кристиансанд, Норвегия Юрмала, Латвия Кошице, Словакия Фрайбург, Германия.

Относительно рождественских праздников лидером среди мест с наибольшей вероятностью снега 25 декабря стал городок Кируна в Швеции. Здесь путешественники могут рассчитывать на сказочную зимнюю атмосферу, дополняемую 70-процентной вероятностью снега на Рождество. Кроме того, городок привлекает своей известной ледяной гостиницей и живописными арктическими пейзажами.

Второе место по вероятности белых Рождественских праздников занял норвежский Лиллехаммер, известный благодаря своей традиционной зимней атмосфере и великолепной инфраструктуре для зимних видов спорта. Турку в Финляндии, еще одна локация, популярность которой растет благодаря очаровательным заснеженным праздникам, заняла третье место с вероятностью снега 57%.

Такие города как Таллин в Эстонии и Инсбрук в Австрии также попали в список лучших мест для белого Рождества. Таллинн отмечается своими средневековыми зданиями в снежных одеждах, тогда как Инсбрук привлекает туристов горными пейзажами, идеально подходящими для зимних каникул.

Пять лучших направлений в Европе для рождественских каникул:

Кируна, Швеция Лиллехаммер, Норвегия Турку, Финляндия Таллин, Эстония Инсбрук, Австрия

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших городах Европы для пешего туризма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.