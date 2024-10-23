Со звездой подростковых ситкомов в главной роли: на Netflix выйдет рождественский фильм 'Праздничные джентльмены'

Рождественский сезон стремительно близится, и почувствовать это можно, в том числе, по списку премьер от стриминга Netflix. Так уже 20 ноября на платформе выйдет романтическая комедия "Праздничные джентльмены".

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Первые кадры из фильма были опубликованы в соцсетях стриминга. На них можно увидеть главных актеров ленты – звезду подростковых нулевых сериалов Чеда Майкла Мюррея и его напарницу Бритт Робертсон.

По сюжету танцовщица Эшли (Робертсон) возвращается из большого города к родителям на Рождество и узнает, что их маленький клуб оказался на грани разорения и закрытия. Она решает спасти семейный бизнес и берется поставить рождественское танцевальное ревю. Причем все герои ее шоу – мужчины. В процессе постановки между ней и главной звездой ревю Люком (Мюррей) вспыхивают чувства.

Режиссером картины выступил Питер Салливан, уже имеющий опыт постановки рождественских комедий для малого экрана. Сценарий к "Праздничным джентльменам" он написал в соавторстве с Марлой Соколофф и Джеффри Шенком.

Авторы решили проэкспериментировать с малоисследованной в кино темой мужских танцевальных шоу. Они объединили вайб "Супер Майка" с уютной атмосферой рождественских ромкомов типа "Любовь с первого взгляда" или "Рождество принцессы".

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