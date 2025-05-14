Собаки больше мотивируют заниматься спортом, чем родные - опрос
Новый опрос показал, что целых семь из десяти владельцев собак называют своих пушистых друзей главным вдохновением для увеличения физической активности.
Исследование, проведенное среди 1000 владельцев собак, выявило, что 40% из них больше мотивированы своими собаками, чем членами семьи. Также вдохновляют на физическое развитие знаменитости и персональные тренеры, пишет Express.
Согласно исследованию, собаки являются не только хорошими компаньонами, но и мотиваторами для физической активности, и почти каждый респондент признает, что их собака побуждает их быть более активными.
Владельцы часто испытывают потребность выйти на прогулку на улицу, когда их пес ждет у дверей или берет поводок. Владельцы, которые имеют собак, по сообщениям, занимаются физической активностью впечатляющих 240 минут в неделю, что значительно больше по сравнению со 180 минутами в среднем для тех, кто не имеет собак-компаньонов.
Исследование также подчеркнуло положительное влияние выгула собак на психическое здоровье, показав, что 80% людей чувствовали себя менее стрессированными и более радостными после прогулки. Владельцы собак имели в среднем на 20% выше показатели общего психического благополучия по сравнению с теми, кто не имел домашних животных.
Кроме того, было обнаружено, что выгул собак предлагает значительные социальные преимущества: 72% владельцев заявили, что они чаще общаются с другими во время прогулок, а 78% считают, что это улучшает их настроение.
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