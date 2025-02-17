Собаки, которые легко уживаются с кошками: 7 самых дружелюбных пород

Если вы планируете завести и кошку, и собаку, обратите внимание на менее конфликтные породы, лучше уживающиеся с представителями других видов. Умеренный темперамент, дружелюбный характер и хорошая социализация – главные качества, помогающие собаке наладить отношения с пушистым соседом.

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Какие породы собак, лучше всего уживаются с кошками, рассказывает OBOZ. UA.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своей игривостью, дружелюбием и готовностью к обучению. Эти собаки отличаются терпеливым нравом и не конфликтуют даже с самыми капризными кошками.

Бигль

Эта порода славится веселым и легким нравом. Бигли очень общительны и не любят одиночества, поэтому с радостью воспринимают компанию других питомцев, включая кошек.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды обладают спокойным и уравновешенным характером, что делает их терпеливыми по отношению к кошкам. Они редко проявляют агрессию и легко адаптируются к совместному проживанию с другими животными.

Бульдог

Бульдоги настороженно относятся к сородичам, но с кошками они уживаются отлично. Спокойный и флегматичный характер делает бульдога прекрасным компаньоном для домашних питомцев, предпочитающих размеренный образ жизни.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы — дружелюбны, энергичны и отличаются высокой социальной адаптацией. Представители этой породы хорошо ладят с кошками, при этом последней нужно отвести больше личного пространства, где она могла бы отдохнуть от темпераментного соседа.

Папильон (той-спаниель)

Эта миниатюрная порода собак отличается высоким уровнем социализации. Любознательные и веселые папильоны легко находят общий язык с другими животными и с удовольствием включаются в любые семейные развлечения.

Мопс

Мопсы обладают добродушным характером и обожают общение. Они легко воспринимают кошек как равных партнеров по играм, что делает их отличными соседями в доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти породах собак, которые практически не линяют.

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