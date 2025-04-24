Сочное куриное филе под грибной шапкой: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Для того чтобы куриное филе не было сухим, его нужно правильно приготовить. Добавьте в мясо много сочных помидоров и грибы. Даже в духовке такое блюдо точно не будет сухим.
Идея приготовления сочного куриного филе под грибной шапкой опубликована на странице фудблогерки an.cookbook в Instagram. Сверху добавьте много творога.
Ингредиенты:
- филе – 2 шт.
- грибы – 150 г
- лук – 0,5 шт.
- помидор – 1 шт.
- сыр – 120 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала обжарить нарезанный мелкий лук и грибы до смягчения.
2. Далее разрезать филе пополам, отбить, посолить, добавить специи выложить в форму.
3. Готовую грибную начинку выложить на мясо, затем нарезанный помидор.
4. Отдельно в сосуде натереть творог, добавить сметану, яйцо и перемешать и выложить сверху.
5. Поставить запекаться в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.
6. Вынуть и подавать.
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