Сочное куриное филе под грибной шапкой: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Для того чтобы куриное филе не было сухим, его нужно правильно приготовить. Добавьте в мясо много сочных помидоров и грибы. Даже в духовке такое блюдо точно не будет сухим.

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Идея приготовления сочного куриного филе под грибной шапкой опубликована на странице фудблогерки an.cookbook в Instagram. Сверху добавьте много творога.

Ингредиенты:

филе – 2 шт.

грибы – 150 г

лук – 0,5 шт.

помидор – 1 шт.

сыр – 120 г

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала обжарить нарезанный мелкий лук и грибы до смягчения.

2. Далее разрезать филе пополам, отбить, посолить, добавить специи выложить в форму.

3. Готовую грибную начинку выложить на мясо, затем нарезанный помидор.

4. Отдельно в сосуде натереть творог, добавить сметану, яйцо и перемешать и выложить сверху.

5. Поставить запекаться в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

6. Вынуть и подавать.

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