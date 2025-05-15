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Сочные рубленые котлеты с кабачком: самый простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Сочные рубленые котлеты с кабачком: самый простой рецепт бюджетного блюда

Рубленные котлеты – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на обед, ужин. Для солее сытного варианта добавьте в основу твердый тертый сыр, а также подойдут кабачки, морковь.

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Вкусные рубленые котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых котлет с кабачком, которые готовятся очень просто.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Сухой чеснок – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и кабачок порезать кубиком.

Ингредиенты для основы

2. Добавить яйца, муку, специи и перемешать.

Приготовление котлет

3. Жарить на разогретом масле, выкладывая на сковородку с помощью ложки, до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые котлеты

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