Совместила классику и современность: Кейт Мосс показала стильный образ total black

Британская модель Кейт Мосс в последнее время активно ведет светскую жизнь. Более того, во время мероприятий демонстрирует свое особое чувство моды, задавая тренды на сезон.

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Так, во время недавнего показа Saint Laurent она показала, как одна простая вещь может полностью преобразить монохромный черный образ. Все, что нужно для этого, это прозрачная блузка.

Для посещения модного мероприятия Мосс выбрала костюм из элегантного бархатного блейзера в сочетании с черными брюками-бочками. Но вместо светлой футболки или рубашки, которую логично было бы ожидать от подобного лука, она надела под низ прозрачную блузу с высоким горлом. В таком ансамбле непринужденно сплелись классика и современность

Подобные легкие кружевные или полупрозрачные блузки являются частью модных тенденций весна/лето 2025 года. Такие вещи появлялись во многих весенних коллекциях этого года. И Мосс не обошла этот тренд. К тому же застилизировала его по-своему. Звезда подиумов давно предпочитает черный цвет и на этот раз сумела составить интересный ансамбль total black.

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