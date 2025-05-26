Современные подростки получают большинство советов и навыков из соцсетей – исследование

Современное поколение подростков заменяет традиционное обучение на социальные сети, и большинство из них овладевают благодаря интернету до 30 новых навыков.

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Опрос 500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет вместе с их родителями показывает, что, кроме составления бюджета и медитации, кодирование и танцевальные выступления являются трендом в их списке новых навыков, которые они получили таким образом, пишет Express.

Хотя такие проверенные временем жизненные навыки, как кулинария (66%) и уборка (62%), все еще преимущественно получаются благодаря родителям, все больше детей предпочитают получать быстрые советы и практические уроки на платформах социальных сетей. Примечательно, что почти три четверти (72%) рассматривают социальные сети как полезный способ изучения новых навыков, а заметные 10% использовали эти каналы, чтобы испытать осознанность и другие техники.

Половина опрошенных соглашается, что попытка овладеть новым навыком улучшает креативность и укрепляет уверенность в себе (49%), а 35% сказали, что это делает людей счастливее. В то же время 25% родителей поражены тем, как их ребенок осваивает новые навыки через социальные сети.

Исследование также показало, что около двух третей респондентов осознают важность цифровой детоксикации.

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