Средство, действеннее за уксус: как отмыть чашки от налета за 2 минуты

Часто наши любимые чашки трудно подмыть из-за постоянного налета, который образуется после того, как мы пьем из них чай или кофе.

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В сети можно найти советы по мытью посуды с помощью уксуса, но они не совсем безопасны, и использование этого средства имеет большой минус – неприятный запах. В то же время блоггеры советуют попробовать другой трюк – смешать лимонный сок и пищевую соду, пишет OBOZ.UA.

Лимонный сок кислый, что помогает расщепить тяжелые пятна от чая и реагирует на пищевую соду, образуя шипящий раствор.

Пищевая сода абразивна, чтобы помогает вывести пятна, а шипение и пузыри помогают ослабить более сложные пятна, поэтому все, что вам нужно сделать, это вытереть их.

Что нужно сделать

Все, что нужно сделать, это добавить чуть-чуть пищевой соды в чашку, а затем влить несколько капель лимонного сока.

Раствор сразу начнет шипеть и образовывать пену, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы не пролить его. Подождите несколько минут и он просто "взорвется".

Затем опустите чашку под горячую воду и протрите тряпкой. Волна станет полностью чистой без всяких усилий.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какую посуду лучше мыть всегда вручную.

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