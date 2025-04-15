Стоит ли ежедневно пить оливковое масло: эксперт раскритиковал вирусный совет

Оливковое масло имеет ряд преимуществ для здоровья, но чрезмерное потребление – особенно если следовать вирусным советам в соцсетях – может привести к неприятным побочным эффектам.

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Пить оливковое масло для похудения и против старения советовали голливудские звезды Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес. Также разные бьюти-блогеры сделали это средство вирусным в сети. Однако Арти Дхокия, зарегистрированный диетолог в Midland Health, предупредил, что это не совсем так, пишет Express.

"Пить оливковое масло неприятно для большинства людей. Вместо шота используйте его как заправку или кулинарное масло, или добавьте его в супы и полосы. Имейте в виду, что оно калорийное и, как и все, всегда следует употреблять в умеренных количествах", - посоветовал он.

Способствует ли оливковое масло "здоровому микробиому"?

Утверждение о том, что оливковое масло способствует здоровому микробиому, преувеличено, говорит эксперт. Она действительно помогает кишечнику, увеличивая полезные бактерии, но этого недостаточно для положительного воздействия.

Она предупредила, что оливковое масло "подходит не всем", и "чрезмерное потребление" имеет негативные стороны. О потенциальных побочных эффектах, которые это может повлечь за собой, Докия сказал: "Если у вас вздутие живота, тошнота или диарея, подумайте об уменьшении потребления оливкового масла. Эти побочные эффекты вызваны высоким содержанием жира в масле, которое может нарушить работу пищеварительной системы".

Диетолог также сказал, что утверждение многих влиятельных лиц о том, что "смешивание оливкового масла и лимонного сока создает мощное тонизирующее средство", которое помогает "очистить организм", "способствует снижению веса" и "растворяет камни в желчном пузыре", имеет "мало научных доказательств".

"Очень важно всегда проверять информацию о здоровье в Интернете из надежных источников и остерегаться влиятельных лиц, которые продвигают советы по здоровью, не одобренные экспертами. Лучший способ поддерживать нормальный вес и оставаться здоровым – это регулярные физические упражнения, сбалансированная и питательная диета", – сказал эксперт.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какое масло лучше выбрать для здорового приготовления пищи.

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