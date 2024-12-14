Страну, где редко бывают туристы, назвали одной из лучших для посещения в 2025 году

Армения – горная страна, расположенная на одноименном нагорье, обрамленном хребтом Малого Кавказа. Уникальные пейзажи создаются также по межгорной Араратской равнине на юго-западе.

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Эту прекрасную страну почти не замечают туристы, поэтому сейчас идеальное время для посещения, говорят эксперты. Издание Lonely Planet включило Армению в топ-10 лучших мест для посещения в 2025 году.

Армения известна своей богатой историей, культурой и природной красотой. Эта страна, не имеющая выхода к морю, расположена на юге Кавказского хребта (юго-восточный регион Европы и Западной Азии) и граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией.

В Армении есть ряд впечатляющих мест – от достопримечательностей до невероятной архитектуры и уникальных садов. В стране вы можете увидеть ее поразительные монастыри, новую Армянскую национальную тропу или отведать бокал вкусного вина в одном из древних виноградников.

Армения – одно из древнейших государств Малой Азии и Закавказья и первая страна, принявшая христианство как государственную религию. Здесь можно увидеть много религиозных памятников.

Одним из самых популярных мест для посещения является монастырь Гегард у реки Азат. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своими высеченными в скалах церквями и глубоким духовным значением, точно оставит неизгладимое впечатление. Основанный в 4 веке, Гегард идеально сочетается с горными окрестностями.

Комплекс включает разные церкви и гробницы, многие из которых высечены прямо на склоне горы. Внутри сохранились тускло освещенные комнаты, украшенные старинной резьбой.

Стоит посетить столицу Армении Ереван и прогуляться по площади Республики. Здесь вы легко почувствуете рождественское настроение, особенно в праздничный сезон. В центре площади – огромная елка, а колядки и рождественские песни раздаются всю ночь – настоящая атмосфера праздника.

Около 70% площади республики расположено выше 1500 м над уровнем моря. Самая высокая точка – г. Арагац, 4090 м. Озеро Севан является крупнейшим водоемом страны и прекрасным местом для посещения во время отпуска.

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