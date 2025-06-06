Стремительно растет популярность: названы 5 звездных направлений в Европе

Если вы мечтаете о солнечных пляжах, атмосферных руинах и яркой городской жизни - но хотите избежать толп, эта подборка именно для вас. Определены европейские направления путешествий с самым стремительным ростом популярности в летнем сезоне 2025 года.

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Речь идет не о классических туристических "гигантах", а о городах и курортах, где количество бронирований выросло быстрее всего по сравнению с прошлым годом. Эксперты Travel Off Path's проанализировали объемы международных авиаперелетов за период с июня по август 2025-го и сравнили их с аналогичными данными за 2024 год. В результате получился список локаций, которые становятся новыми фаворитами среди путешественников.

Родос, Греция

Родос - это уникальное сочетание античного наследия и пляжного отдыха, которое привлекает туристов со всего мира. Его Старый город, занесенный в список ЮНЕСКО, поражает средневековой архитектурой и атмосферой, будто из исторического фильма.

Остров предлагает пляжи на любой вкус - от веселого Фалираки до уютного залива Энтони Квинна. Кулинарная сцена Родоса - это настоящий фестиваль греческих вкусов, которые дополняют отдых. А вид на древний Акрополь в Линдосе, возвышающийся над морем, оставляет впечатление, которое трудно забыть.

Майорка, Испания

Это элегантная средиземноморская жемчужина, которая сочетает роскошь, историю и живую атмосферу. Символ города - готический собор Ла-Сеу - поражает масштабом и видами на морскую гавань.

Старый город Пальмы очаровывает узкими улочками, атмосферными тапас-барами и дизайнерскими бутиками. Любители пляжного отдыха оценят чистые побережья, в том числе популярную Плайя-де-Пальма. Весь остров пронизан яркой испанской энергией, что делает Пальму идеальным направлением на лето 2025.

Ираклион, Греция

Ираклион - это не только столица Крита, но и настоящий культурный центр с богатой историей и современной атмосферой. Именно здесь начинается путешествие к мифическому дворцу Кносс, одному из самых известных археологических объектов в Греции.

В городе стоит посетить Археологический музей, венецианскую крепость и колоритные рынки с местными деликатесами. Современная кафе-жизнь, вкусная критская кухня и близость к пляжам делают Ираклион идеальным летним направлением.

Катания, Италия

Катания - это настоящее сердце Сицилии, сочетающее барочную архитектуру, вулканические пейзажи и безудержную энергию итальянского юга. Город расположен у подножия горы Этна, наиболее активного вулкана Европы, что делает его уникальным местом для приключений и экскурсий.

Исторический центр Катании, внесенный в список ЮНЕСКО, поражает архитектурой из черного вулканического камня и оживленными площадями. Рыбный рынок La Pescheria, сицилийская кухня и пляжи неподалеку создают идеальный микс вкуса, цвета и эмоций.

Ларнака, Кипр

Город поражает сочетанием пляжного релакса, исторических достопримечательностей и теплого средиземноморского колорита. Известный пляж Финикудес, возможность нырять к легендарному "Зенобии" и прогулки возле мечети Хала Султан Текке делают отдых насыщенным и разнообразным.

Ларнака дарит отличное соотношение цены и качества, что делает ее привлекательной для бюджетных путешественников. С атмосферными кафе, пальмами вдоль моря и культурными открытиями – Ларнака станет отличным выбором для летнего путешествия.

OBOZ.UA предлагает узнать, какое время выбрать для отдыха на популярных курортах.

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