Стремительно становятся популярными: 4 европейских города, достойных внимания

Собираясь в летний отпуск, не стоит заглядываться на такие города, как Париж, Венеция или Барселона – там стало слишком много туристов. Перегруженность создает дискомфорт и для приезжих, и для местных, а еще делает все туристические услуги ощутимо дороже.

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Зато тем, кто хочет попутешествовать по Европе, издание Travel off Path посоветовало четыре интересных и менее популярных направления. Эти города в последнее время приобретают все большую известность, потому что им действительно есть, что предложить своим гостям. А впечатления, которые вы здесь получите, будут действительно аутентичными.

Тузла, Босния и Герцеговина

В прошлом году этот городок принял на 67,9% туристов больше, чем годом ранее. Он привлекает тех путешественников, которых пугают толпы отдыхающих в Хорватии. Тузла является одним из древнейших непрерывно населенных мест в Европе и третьим по величине городом Боснии. Люди живут здесь ориентировочно с 4000 года до нашей эры, а значит местность действительно должна быть неплохая.

Сразу предупредим пляжников – выхода к морю Тузла не имеет. Тем не менее, город может похвастаться невероятными Паннонийскими солеными озерами и даже водопадами соленой воды. И это все идет в дополнение к красочной старинной архитектуре старого города, который утопает в пышной зелени.

Корк, Ирландия

Планировали отправиться за ирландским колоритом в Дублин? Должны вас предупредить – там довольно людно. Вместо этого отправляйтесь во второй по величине город страны. Корк привлекает не только знаменитыми ирландскими пабами. В 2005 году он был избран культурной столицей Европы, а значит полюбоваться здесь есть на что.

Город стоит на берегах реки Ли, однако и море здесь недалеко. Климат Корка характеризуют как морской и мягкий, поэтому без пляжного релакса вы точно не останетесь. И не забудьте выделить немного времени для популярных летних фестивалей Корка, среди которых Фестиваль середины лета, гастрономический Cork on a Fork и мореходный Cork Harbour Festival.

Орхус, Дания

Как и Корк, Орхус – второй по величине город в своей стране. И он так же предлагает более расслабленную атмосферу, чем суетливый Копенгаген, где вам нужно все время быть начеку, чтобы избежать моря велосипедистов.

Гулять по улочкам Орхуса приятнее пешком. Посетите портовую набережную Dokk1 и художественный музей ARoS Aarhus, известный тем, что проводит экскурсии на крыше. Как и Копенгаген, этот город также является настоящей мечтой гурмана. Здесь можно найти как мишленовские рестораны, так и посетить популярный рынок уличной еды. Но имейте в виду: Дания – не очень дешевая страна.

Рига, Латвия

Одно из самых дешевых направлений Европы сейчас находится на подъеме. Цифровые кочевники стекаются сюда, чтобы сэкономить серьезные деньги, работая в уютных кафе города, по праву заслужившего прозвище "балтийский Париж". Однако и традиционным туристам здесь непременно понравится.

Рига приняла около 3 миллионов посетителей за первые 5 месяцев 2025 года. По прибытии вы увидите одни из лучших образцов архитектуры Восточной Европы с самой высокой в мире концентрацией зданий в стиле модерн. А еще потрясающе красивый старый город с его живописными площадями и соборами, которые словно сошли с открыток. И не забудьте посетить соседнюю Юрмалу, чтобы отдохнуть на балтийском пляже.

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