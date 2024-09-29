Стрессы и финансовые потери: три знака зодиака столкнутся в октябре с проблемами

Весы – знак, стремящийся к гармонии и балансу. Октябрь будет достаточно спокойным месяцем для большинства знаков зодиака. Новолуние и солнечное затмение проложат путь к более здоровым отношениям и значимым компромиссам. Ретроградный Юпитер побуждает пересмотреть текущие взгляды на жизнь и приведет к личностным трансформациям.

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Астрологи говорят, что для трех знаков октябрь будет непростым периодом. Овнам, Стрельцам и Козерогам придется столкнуться с финансовыми проблемами.

Овен

Энергия сезона Весов выведет ваши отношения на первый план. Солнечное затмение 2 октября принесет непростые уроки жизни. Это период поисков компромисса, непростых разговоров и судьбоносных решений. Пора довериться своему разуму. Дайте себе немного времени, чтобы хаос затемнения пошел на убыль, поскольку через неделю вы почувствуете, что готовы к важным шагам.

Вторая половина месяца принесет финансовые неурядицы. Полнолуние в вашем знаке 17 октября заставит преодолеть некоторые серьезные препятствия. Придется прокладывать новые пути в карьере и столкнуться с некоторыми страхами и уязвимостью. У вас будет много поводов для размышлений, когда наступит сезон Скорпионов 22 октября.

Стрелец

Возможно, вам придется столкнуться с определенной драмой в начале месяца, но если вы будете действовать спокойно и взвешенно, ситуация быстро улучшится. Солнечное затмение 2 октября может объединить вас с новыми группами единомышленников, которые помогут добиться успеха и процветания.

Огненное полнолуние 17 октября будет настолько интенсивным, что вам придется столкнуться со своими невоплощенными мечтами и найти более эффективные способы выражения своего творчества. Поверьте, вы можете преодолеть какие-либо препятствия и восстановить связь со своими истинными стремлениями. Все наладится, когда 22 октября Солнце войдет в Скорпион, что окажет влияние на ваш двенадцатый дом. Однако следует быть очень осмотрительными, особенно с финансами. Чрезмерные затраты могут привести к неблагоприятным последствиям.

Козерог

Сезон Весов освещает ваш сектор карьеры, а солнечное затмение 2 октября может прояснить некоторые изменения, которые назревали на профессиональном пути в последние годы. Будьте готовы пройти через новую дверь и оставить некоторые старые начинания сзади. 11 октября трансформационная планета Плутон завершает свою ретроградность в вашем знаке, поэтому в следующем месяце наконец-то начнут кристаллизоваться некоторые глубоко укоренившиеся изменения идентичности.

Вероятно, вы почувствуете тяжесть и напряжение в середине месяца. Полнолуние заставит старые воспоминания или семейную драму выйти на поверхность. Сделайте все возможное, чтобы сохранять спокойствие и разрешать проблемы, когда они возникают, поскольку вы учитесь устанавливать границы и отстаивать свою позицию во всех сферах жизни. Сезон Скорпионов может принести финансовые затруднения. Будьте осторожны с инвестициями.

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