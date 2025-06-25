Стюардесса назвала 5 вещей, которые бы она никогда не делала в самолете, будучи пассажиркой

Бортпроводница поделилась пятью вещами, которых она никогда бы не сделала, если бы была пассажиркой самолета, – и некоторые из них довольно неожиданные.

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Так, Кейлин Керри наделала шума своим видео, которое опубликовала в сети TikTok. Она рассказала о тех вещах, которых, по ее мнению, следует избегать на борту самолета.

Снимать обувь

Многие люди снимают обувь во время полета, но бортпроводница призвала избегать этого, особенно, речь идет о хождении босиком. Она подчеркнула: "Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда я не сниму обувь и не буду так ходить туда-сюда к проходу. Никогда. Никогда за миллион лет".

Надевать открытую одежду

Затем Кейлин сказала, что в путешествие стоит надевать одежду, которая закрывает все тело. Она советует избегать шортов или футболок с короткими рукавами.

Обычно, путешествуя пассажиром, бортпроводница якобы выбирает "одежду с длинными рукавами и брюки".

Пользоваться туалетом

Удивительно, но профессиональная бортпроводница призвала избегать пользования туалетом на борту, кроме случаев крайней необходимости.

Она сказала: "Туалет должен быть как крайнее средство. Вам следует воспользоваться туалетами в аэропорту, чтобы потом в этом не было необходимости на борту".

Пользоваться только своим отсеком для багажа

Это был противоречивый совет, ведь Кейлин призналась, что, будучи пассажиркой, она обычно использует первый попавшийся верхний отсек для хранения багажа.

"Если я принадлежу к восьмой или девятой группе и вижу свободное место на любой верхней полке, я просто кладу туда свою сумку, потому что зачем мне ждать, пока я доберусь до 33-го ряда, а там уже нет места?" - сказала она.

Этот ее совет вызвал шквал негативных эмоций в комментариях.

Использовать столик-поднос для отдыха

Многие люди в самолетах часто устают и хотят немного отдыха. Некоторым людям может быть трудно спать, оставаясь в вертикальном положении в авиационном кресле, поэтому они опускают свой столик и кладут на него голову.

Кейлин сказала, что никогда этого не сделает в самолете. Завершая свои советы, она добавила: "И последнее, но не менее важное: я никогда не кладу голову на столик. Просто не кладу. Я не хочу, чтобы мое лицо касалось этого".

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