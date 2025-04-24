Свекольный салат 'Шухи' на каждый день и для праздничного стола: готовится быстро

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Готовить из нее можно вкусные салаты, закуски, соусы, первые блюда.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с грибами и луком.

Ингредиенты:

Свекла – 0,5 кг

Грибы белые сухие – 50 г

Лук – 1 шт большой

Чеснок – 2 зуб.

Масло – 30 г

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Уксус (берите фруктовый, он более легкий и приятный) – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отвариваем. Сухие грибы замачиваем минимум на 3 часа в прохладной воде. Дальше еще варите 20 минут.

2. Лук нарезаем полукольцами. Половину жарим до золотистости.

3. Свеклу соломкой. Добавьте лук свежий, жареный и грибы.

4. Заправка: чеснок измельчите, добавьте масло, соль и сахар смешайте. Добавьте в салат вместе с уксусом, перемешайте.

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