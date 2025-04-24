УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Свекольный салат "Шухи" на каждый день и для праздничного стола: готовится быстро

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Свекольный салат 'Шухи' на каждый день и для праздничного стола: готовится быстро

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в сыром, запеченном и вареном виде. Готовить из нее можно вкусные салаты, закуски, соусы, первые блюда. 

Видео дня
Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с грибами и луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Свекла – 0,5 кг
  • Грибы белые сухие – 50 г
  • Лук – 1 шт большой
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Масло – 30 г
  • Соль – щепотка
  • Сахар – щепотка
  • Уксус (берите фруктовый, он более легкий и приятный) – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Свеклу отвариваем. Сухие грибы замачиваем минимум на 3 часа в прохладной воде. Дальше еще варите 20 минут.

Ингредиенты для салата

2. Лук нарезаем полукольцами. Половину жарим до золотистости.

Лук с грибами

3. Свеклу соломкой. Добавьте лук свежий, жареный и грибы.

Приготовление салата

4. Заправка: чеснок измельчите, добавьте масло, соль и сахар смешайте. Добавьте в салат вместе с уксусом, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: