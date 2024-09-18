Сыграет Чарли Ханним: стало известно, о ком снимут третий сезон сериала 'Монстр'

Людей всегда привлекали фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях. Они вызывают особые чувства после осознания того, что такие невероятные истории действительно когда-то случались.

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Это одна из причин того, что первый сезон сериала "Монстр" о серийном убийце Джефри Дамера имел огромную популярность. Ввиду его успеха, Netflix отсняли второй сезон и рассказали о том, кого взяли на главную роль в третьем.

Первый сезон сериала "Дамер – Монстр: История Джефри Дамера", рассказывавший о жизни и преступлениях серийного убийцы Джеффри Дамера, стал третьим по популярности англоязычным шоу на Netflix. Через 2 года после такого огромного успеха стриминг готовится к официальному релизу второго сезона и официально подтвердил съемки третьей части антологии "Чудовище".

Второй сезон

Второй сезон "Монстры: история Лайла и Эрика Менендес", который выйдет на платформе 19 сентября, расскажет историю братьев Менендес, осужденных за убийство своих родителей в 1996 году. В этом сезоне главные роли исполняют Хавьер Бардем, Хлоя Севиньи, Купер Кох и Николас Александр Чавес.

Третий сезон

Известно, что новый третий сезон будет посвящен одному из самых известных серийных убийц США Эду Гейну. Об этом сообщил соавтор "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" Райан Мерфи на его премьере.

Главную роль исполнит известный актер Чарли Ханнем, получивший известность благодаря своим ролям в сериалах "Сыновья анархии" и фильме "Луна-повстанец: Дитя огня". Производство нового сезона начнется уже в следующем месяце, а премьера ожидается в следующем году.

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