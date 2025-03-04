Сытная и очень вкусная картофельная запеканка с мясным фаршем и сыром: простой рецепт блюда для всей семьи

Картофель – один из самых бюджетных и сытных овощей, который может быть основой для пюре, супов, салатов, запеканок. Еще ее можно вкусно отварить и подавать со сливочным маслом и зеленью, а также запекать с овощами и мясом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной картофельной запеканки с мясным фаршем и овощами.

Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт.

Соль, перец, паприка, приправа к картофелю

Вода – 50 мл

Лук – 1 шт.

Фарш (любой) – 500 г

Кетчуп – 4ст.л

Вода – 100 мл

Сметана – 2-3ст. л.

Сыр – 100 г

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Добавьте специи, соль, перец и 50 мл воды, перемешайте. Выложите в форму для запекания и запекайте при 200°C в течение 20 минут.

2. Лук мелко порежьте, обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш, обжарьте, разбивая комочки, до готовности. Добавьте соль, перец, специи по вкусу, туда же кетчуп, 100 мл воды, перемешайте и тушите 5-7 минут.

3. Выложите фарш с соусом на верх картофеля, распределить по всей поверхности. Сверху присыпьте тертым твердым сыром.

4. Запекайте при 180°C, 10-15 минут, пока верх станет румяным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: