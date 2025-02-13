Сытная и полезная отбивная "Цезарь" для ужина: простой рецепт вкусного блюда для всей семьи

Если вы любите салат "Цезарь", предлагаем вам его приготовить по-новому, в виде отбивной с листьями салата и вкусным соусом. Главный ингредиент в блюде – сыр "Пармезан".

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной отбивной "Цезарь", с листьями салата и вкусным соусом.

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 яйцо

мука

панировочные сухари

сухой чеснок

соль, перец

салат

заправка цезарь

помидоры

пармезан

базилик

Соус:

50 г густого йогурта

2 вареных желтка

1 зуб, чеснока

1 ч.л горчицы зернами

3-5 анчоусов

1чл лимонного сока

соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль и немного отбейте. Соль, перец добавьте.

2. В одной тарелке взбейте вилкой яйцо. Во вторую насыпьте муку. В третью – панировочные сухари. В каждую тарелку добавьте соль и сухой чеснок.

3. Окунайте филе с обеих сторон в муку, затем в яйцо, и в панировочные сухари. Жарьте на масле на среднем огне

4. Салатные листья, лучше рамэн, но можно и айсберг смазать заправкой "Цезарь". Это очень удобно делать в большой миске, обмазав все ее стенки соусом.

5. Соус: все сбить блендером.

6. На отбивную выкладывайте салат. Сверху помидоры, тертый пармезан и базилик.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: