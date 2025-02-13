Сытная и полезная отбивная "Цезарь" для ужина: простой рецепт вкусного блюда для всей семьи
Если вы любите салат "Цезарь", предлагаем вам его приготовить по-новому, в виде отбивной с листьями салата и вкусным соусом. Главный ингредиент в блюде – сыр "Пармезан".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной отбивной "Цезарь", с листьями салата и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 яйцо
- мука
- панировочные сухари
- сухой чеснок
- соль, перец
- салат
- заправка цезарь
- помидоры
- пармезан
- базилик
Соус:
- 50 г густого йогурта
- 2 вареных желтка
- 1 зуб, чеснока
- 1 ч.л горчицы зернами
- 3-5 анчоусов
- 1чл лимонного сока
- соль
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте вдоль и немного отбейте. Соль, перец добавьте.
2. В одной тарелке взбейте вилкой яйцо. Во вторую насыпьте муку. В третью – панировочные сухари. В каждую тарелку добавьте соль и сухой чеснок.
3. Окунайте филе с обеих сторон в муку, затем в яйцо, и в панировочные сухари. Жарьте на масле на среднем огне
4. Салатные листья, лучше рамэн, но можно и айсберг смазать заправкой "Цезарь". Это очень удобно делать в большой миске, обмазав все ее стенки соусом.
5. Соус: все сбить блендером.
6. На отбивную выкладывайте салат. Сверху помидоры, тертый пармезан и базилик.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: