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Сытная и полезная отбивная "Цезарь" для ужина: простой рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
108
Рецепт блюда

Если вы любите салат "Цезарь", предлагаем вам его приготовить по-новому, в виде отбивной с листьями салата и вкусным соусом. Главный ингредиент в блюде – сыр "Пармезан". 

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Вкусный "Цезарь" по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной отбивной "Цезарь", с листьями салата и вкусным соусом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 яйцо
  • мука
  • панировочные сухари
  • сухой чеснок
  • соль, перец
  • салат
  • заправка цезарь
  • помидоры
  • пармезан
  • базилик

Соус:

  • 50 г густого йогурта
  • 2 вареных желтка
  • 1 зуб, чеснока
  • 1 ч.л горчицы зернами
  • 3-5 анчоусов
  • 1чл лимонного сока
  • соль

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль и немного отбейте. Соль, перец добавьте. 

2. В одной тарелке взбейте вилкой яйцо. Во вторую насыпьте муку. В третью – панировочные сухари. В каждую тарелку добавьте соль и сухой чеснок.

Филе для блюда

3. Окунайте филе с обеих сторон в муку, затем в яйцо, и в панировочные сухари. Жарьте на масле на среднем огне

Жареное мясо

4. Салатные листья, лучше рамэн, но можно и айсберг смазать заправкой "Цезарь". Это очень удобно делать в большой миске, обмазав все ее стенки соусом.

Листья салата

5. Соус: все сбить блендером.

Соус для салата

6. На отбивную выкладывайте салат. Сверху помидоры, тертый пармезан и базилик.

Готовое блюдо

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