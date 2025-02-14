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Сытные деруны с мясным фаршем: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Сытные деруны с мясным фаршем: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое очень просто и быстро готовится. Для более сытного варианта, добавьте сыр, мясной фарш.

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Домашние деруны с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем, которые элементарно готовятся. 

Вкусные деруны

Ингредиенты: 

  • лук 1 шт.
  • яйца 2 шт.
  • мука 4 ст.л.
  • соль, перец, паприка

Начинка:

  • фарш
  • соль, перец
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель и лук. Добавьте яйцо, специи и муку, перемешайте.

Основа для дерунов

2. В фарш добавьте специи, перемешайте.

Мясной фарш

3. Выложите на сковороду картофельную смесь, сверху фарш, сверху снова картофельную смесь.

Приготовление дерунов

4. Обжарьте с двух сторон.

Готовые деруны

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