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Сытные деруны с мясным фаршем: простой рецепт блюда, которое понравится всем
Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое очень просто и быстро готовится. Для более сытного варианта, добавьте сыр, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- лук 1 шт.
- яйца 2 шт.
- мука 4 ст.л.
- соль, перец, паприка
Начинка:
- фарш
- соль, перец
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук. Добавьте яйцо, специи и муку, перемешайте.
2. В фарш добавьте специи, перемешайте.
3. Выложите на сковороду картофельную смесь, сверху фарш, сверху снова картофельную смесь.
4. Обжарьте с двух сторон.
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