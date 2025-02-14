Сытные деруны с мясным фаршем: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое очень просто и быстро готовится. Для более сытного варианта, добавьте сыр, мясной фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с мясным фаршем, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

лук 1 шт.

яйца 2 шт.

мука 4 ст.л.

соль, перец, паприка

Начинка:

фарш

соль, перец

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук. Добавьте яйцо, специи и муку, перемешайте.

2. В фарш добавьте специи, перемешайте.

3. Выложите на сковороду картофельную смесь, сверху фарш, сверху снова картофельную смесь.

4. Обжарьте с двух сторон.

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