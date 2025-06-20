Сытные горячие бутерброды из багета, с фаршем и кабачком на сковороде: рецепт идеального блюда для перекуса

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный перекус, идеальными продуктами для этого будут – хлеб, колбаса, сыр, филе, мясной фарш. Из этого набора продуктов можно сделать очень сытные горячие бутерброды в духовке и просто на гриле или сковороде.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с мясным фаршем на гриле.

Ингредиенты:

багет

фарш

специи

сыр сулугуни

кабачки

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам багет, выберите середину.

2. Выложите сыр, сверху мясной фарш со специями и кабачок слайсами.

3. Обжарьте на сковороде гриль или в духовке.

Добавьте маринованный лук с зеленью и подавайте!

Також на OBOZ.UA ви можете ознайомитися з рецептами: