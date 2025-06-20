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Сытные горячие бутерброды из багета, с фаршем и кабачком на сковороде: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный перекус, идеальными продуктами для этого будут – хлеб, колбаса, сыр, филе, мясной фарш. Из этого набора продуктов можно сделать очень сытные горячие бутерброды в духовке и просто на гриле или сковороде.

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Горячие бутерброды с фаршем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с мясным фаршем на гриле.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • багет
  • фарш
  • специи
  • сыр сулугуни
  • кабачки

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам багет, выберите середину.

Багет с сыром

2. Выложите сыр, сверху мясной фарш со специями и кабачок слайсами.

Мясной фарш

3. Обжарьте на сковороде гриль или в духовке.

Приготовление блюда

Добавьте маринованный лук с зеленью и подавайте!

Готовое блюдо

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