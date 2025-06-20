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Сытные горячие бутерброды из багета, с фаршем и кабачком на сковороде: рецепт идеального блюда для перекуса
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный перекус, идеальными продуктами для этого будут – хлеб, колбаса, сыр, филе, мясной фарш. Из этого набора продуктов можно сделать очень сытные горячие бутерброды в духовке и просто на гриле или сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с мясным фаршем на гриле.
Ингредиенты:
- багет
- фарш
- специи
- сыр сулугуни
- кабачки
Способ приготовления:
1. Разрежьте пополам багет, выберите середину.
2. Выложите сыр, сверху мясной фарш со специями и кабачок слайсами.
3. Обжарьте на сковороде гриль или в духовке.
Добавьте маринованный лук с зеленью и подавайте!
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