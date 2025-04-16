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Сытные горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса
Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно на сковороде и в духовке. А для начинки подойдут сосиски, колбаса, сыр, овощи, кетчуп, майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, которые готовятся не дольше 10 минут.
Ингредиенты:
- 9 кусков тостового хлеба
- кетчуп
- 4-5 копченых колбасок
- 1 помидор
- 0,5 б маслин
- 1-2 маринованных огурца
- 100+100 г сыра
- 1 ст.л майонеза или сметаны
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты кубиком.
2. Добавьте тертый сыр, соусы и перемешайте.
3. Выложите хлеб на противень, сверху начинку, разровняйте.
Запекайте 10 минут при 190С-200С.
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