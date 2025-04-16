Сытные горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно на сковороде и в духовке. А для начинки подойдут сосиски, колбаса, сыр, овощи, кетчуп, майонез.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, которые готовятся не дольше 10 минут.

Ингредиенты:

9 кусков тостового хлеба

кетчуп

4-5 копченых колбасок

1 помидор

0,5 б маслин

1-2 маринованных огурца

100+100 г сыра

1 ст.л майонеза или сметаны

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кубиком.

2. Добавьте тертый сыр, соусы и перемешайте.

3. Выложите хлеб на противень, сверху начинку, разровняйте.

Запекайте 10 минут при 190С-200С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: