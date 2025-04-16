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Сытные горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
132
Сытные горячие бутерброды за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного и вкусного перекуса. Готовить их можно на сковороде и в духовке. А для начинки подойдут сосиски, колбаса, сыр, овощи, кетчуп, майонез.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, которые готовятся не дольше 10 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 9 кусков тостового хлеба
  • кетчуп
  • 4-5 копченых колбасок
  • 1 помидор
  • 0,5 б маслин
  • 1-2 маринованных огурца
  • 100+100 г сыра
  • 1 ст.л майонеза или сметаны

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кубиком.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте тертый сыр, соусы и перемешайте.

Начинка для бутербродов

3. Выложите хлеб на противень, сверху начинку, разровняйте.

Приготовление блюда

Запекайте 10 минут при 190С-200С.

Готовые бутерброды

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