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Сытные жареные пирожки с луком и яйцом за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
108
Сытные жареные пирожки с луком и яйцом за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Домашние пирожки можно готовить из теста на кефире, а также на дрожжевом. А также пирожки можно готовить с разными начинками как в духовке, так и на сковороде.

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Жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних жареных пирожков, с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан (200 мл)
  • Мука – 300 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Лук зеленый – 8 стеблей
  • Сыр твердый или моцарелла – 100 г
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, перемешайте.

Тесто для пирожков

2. Яйца вареные порежьте кубиком. Измельчите лук и натрите сыр. Все ингредиенты добавить в тесто и хорошо все смешайте.

Начинка для пирожков

3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Готовые пирожки

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