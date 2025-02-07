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Сытные жареные пирожки с луком и яйцом за 10 минут: рецепт блюда для перекуса
Домашние пирожки можно готовить из теста на кефире, а также на дрожжевом. А также пирожки можно готовить с разными начинками как в духовке, так и на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних жареных пирожков, с зеленым луком и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан (200 мл)
- Мука – 300 г
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Яйца вареные – 4 шт.
- Лук зеленый – 8 стеблей
- Сыр твердый или моцарелла – 100 г
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, перемешайте.
2. Яйца вареные порежьте кубиком. Измельчите лук и натрите сыр. Все ингредиенты добавить в тесто и хорошо все смешайте.
3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
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