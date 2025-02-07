Сытные жареные пирожки с луком и яйцом за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Домашние пирожки можно готовить из теста на кефире, а также на дрожжевом. А также пирожки можно готовить с разными начинками как в духовке, так и на сковороде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних жареных пирожков, с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан (200 мл)

Мука – 300 г

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Яйца вареные – 4 шт.

Лук зеленый – 8 стеблей

Сыр твердый или моцарелла – 100 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с солью, сахаром и разрыхлителем, добавьте яйцо и муку, перемешайте.

2. Яйца вареные порежьте кубиком. Измельчите лук и натрите сыр. Все ингредиенты добавить в тесто и хорошо все смешайте.

3. На разогретую сковороду выложите большой ложкой тесто. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

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