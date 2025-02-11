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Сытный салат за пять минут, который понравится всем: из чего приготовить
Вкусный майонезный салат, который понравится всем, можно приготовить всего за пять минут. К тому же, для такого блюда вам понадобится всего несколько простых продуктов. Получится очень сытно.
Идея приготовления сытного салата, который можно приготовить за пять минут, опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 3-4 шт.
- консервированная кукуруза – 1 банка (регулируйте по вкусу)
- сухарики –100 г
- копченое филе или бедро – 160-200 г
- зеленый лук – небольшой пучок
- майонез по вкусу
- соль и перец тоже по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы порезать кубиками.
2. Выложить в миску.
3. Соломкой нарезать копченое куриное филе.
4.Добавить к огурцам.
5. Туда же положить сухарики, мелконарезанный зеленый лук, консервированную кукурузу, майонез.
6. Посолить по вкусу.
7. Хорошо перемешать и подавать.
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