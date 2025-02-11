Сытный салат за пять минут, который понравится всем: из чего приготовить

Вкусный майонезный салат, который понравится всем, можно приготовить всего за пять минут. К тому же, для такого блюда вам понадобится всего несколько простых продуктов. Получится очень сытно.

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Идея приготовления сытного салата, который можно приготовить за пять минут, опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 3-4 шт.

консервированная кукуруза – 1 банка (регулируйте по вкусу)

сухарики –100 г

копченое филе или бедро – 160-200 г

зеленый лук – небольшой пучок

майонез по вкусу

соль и перец тоже по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы порезать кубиками.

2. Выложить в миску.

3. Соломкой нарезать копченое куриное филе.

4.Добавить к огурцам.

5. Туда же положить сухарики, мелконарезанный зеленый лук, консервированную кукурузу, майонез.

6. Посолить по вкусу.

7. Хорошо перемешать и подавать.

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