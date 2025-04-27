Так же красиво, но дешевле: куда поехать вместо швейцарских Альп

Швейцария давно считается эталоном альпийской красоты с ее заснеженными вершинами, живописными шале и невероятными горными пейзажами. Но вместе с красотой приходит и большая цена: туристические поездки здесь часто обходятся в сотни долларов в день.

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Билет на канатную дорогу в Гриндельвальд стоит $87 (3,6 тыс. грн), а среднесуточный расход путешественника в Интерлакене – почти $300 (12,5 тыс. грн). Для путешествующих с ограниченным бюджетом такие расходы могут показаться заоблачными.

Однако есть хорошая новость — в Европе хватает живописных и доступных альтернатив, где пейзажи не уступают швейцарским. И таких мест не менее четырех, пишет издание Travel Off Path.

Мцхета-Мтианете, Грузия

Одна из самых впечатляющих альтернатив — Грузия, в том числе ее северный регион Мцхета-Мтианете. Здесь путешественников встречают Кавказские горы, древние монастыри на вершинах и сказочные долины, где время остановилось. Местность вокруг Степанцминды – с церковью Гергети на фоне горы Казбеги – считается одной из самых эффектных в регионе. Расходы тоже приятно удивляют: ужин из трех блюд стоит $14 (около 600 грн), а роскошное шале — $79 за ночь (3,3 тыс. грн).

Бавария, Германия

Еще одна выгодная альтернатива — южная Бавария в Германии, где путешественников ждут Цугшпитце, национальный парк Берхтесгаден и озеро Кенигссе. Здесь можно исследовать волшебные альпийские деревни, прокатиться по горным тропам или посетить Нойшванштайн — вдохновивший Диснея замок. Стоимость ночевки в уютной гостинице в Бад-Тельце около $106 (4,5 тыс. грн), куда входит завтрак.

Юлийские Альпы, Словения

Не менее впечатляющая природа – в Словении, где Юлийские Альпы обрамляют знаменитое озеро Блед. Над водой возвышается остров с церковью, а над ним замок на скале, как со страниц сказки. Бохинь, еще одно озеро рядом, является настоящим раем для любителей активного отдыха. Проживание возле Бледа обойдется примерно в $75 (3,2 тыс. грн), а дневные расходы на еду – до $53 (2,2 тыс. грн).

Южные Карпаты, Румыния (Трансильванские Альпы)

И, наконец, настоящей находкой для экономного туриста станет Румыния с ее Трансильванскими Альпами. Горы Фегераш завораживают своей дикой красотой, а шоссе Трансфегерашан дарит одни из самых впечатляющих пейзажей в Европе. В Брашове, средневековом городе с мощеными улицами, можно остановиться в 4-звездочном отеле за $79 (3,3 тыс. грн) и насладиться ужином всего за $11 (460 грн).

Так что если вас привлекает магия альпийских гор, но бюджет ограничен - не беда. От Кавказа до Карпат, от Юлийских Альп до баварских склонов - Европа предлагает множество доступных и увлекательных вариантов. Они не уступают Швейцарии ни красотой, ни впечатлениями, но оставят больше средств на следующее приключение.

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