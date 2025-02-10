Тающий во рту вафельный торт: весь секрет в креме.

Вафельный торт – это классика среди десертов, хорошо знакомая нам с детства. Он готовится без термической обработки и очень интересен.

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Как приготовить вафельный торт так, чтобы он таял во рту, в Instagram рассказала фудблогер с ником marina frolova. Как выяснилось, весь секрет кроется в креме.

Ингредиенты

Молоко сгущенное – 350-400 гр.

Орехи грецкие – 150 гр.

Масло сливочное мягкое – 180 гр.

Стружка кокосовая – 50 гр.

Банан – 1 шт.

Способ приготовления

1. Орешки грецкие обжарить на раскаленной сухой сковороде, измельчить до состояния крошки. Переложить массу в миску.

2. К орехам добавить масло мягкое сливочное, кокосовую стружку, сгущенку, перемешать до однородности.

3. Вафельные лепешки смазать начинкой, по желанию в середину тортика выложить нарезанный банан.

4. Обернуть тортик пищевой пленкой и под прессом поставить на ночь в холодильник.

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