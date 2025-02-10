Тающий во рту вафельный торт: весь секрет в креме.
Вафельный торт – это классика среди десертов, хорошо знакомая нам с детства. Он готовится без термической обработки и очень интересен.
Как приготовить вафельный торт так, чтобы он таял во рту, в Instagram рассказала фудблогер с ником marina frolova. Как выяснилось, весь секрет кроется в креме.
Ингредиенты
- Молоко сгущенное – 350-400 гр.
- Орехи грецкие – 150 гр.
- Масло сливочное мягкое – 180 гр.
- Стружка кокосовая – 50 гр.
- Банан – 1 шт.
Способ приготовления
1. Орешки грецкие обжарить на раскаленной сухой сковороде, измельчить до состояния крошки. Переложить массу в миску.
2. К орехам добавить масло мягкое сливочное, кокосовую стружку, сгущенку, перемешать до однородности.
3. Вафельные лепешки смазать начинкой, по желанию в середину тортика выложить нарезанный банан.
4. Обернуть тортик пищевой пленкой и под прессом поставить на ночь в холодильник.
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