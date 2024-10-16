Теперь только автомат: как сменили семейный хэтчбек Citroen C4

Хэтчбек Citroën C4 и седан C4 X получили долгожданное обновление. Французский производитель существенно улучшил линейку семейных хэтчбеков. 1,2-литровый бензиновый двигатель начального уровня мощностью 99 л. был исключен из продаж, что означает, что C4 больше нельзя приобрести с механической коробкой передач.

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Его место занимает новый 1,2-литровый мягкий гибридный бензиновый двигатель мощностью 99 л.с., сочетающийся с шестиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением. Детали о новинке рассказало издание Autocar.

Гибрид предлагается с мощностью 134 л.c. Неэлектрифицированный 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 л. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач также сохранился в продаже.

Есть два электрических варианта ë-C4:

с двигателем мощностью 134 л.с. и аккумулятором емкостью 50 кВт·ч для запаса хода 358 км;

с двигателем мощностью 154 л.с. и мощностью 54 кВт/ч, пробег 418 км.

Новый вид C4 опирается на концепт Oli, представленный в 2022 году, с квадратными световыми подписями и новым логотипом Citroen, вдохновленным оригиналом 1919 года.

Внутри Citroën получил обновленные сиденья из пены толщиной 15 мм, которая, по словам производителей, обеспечивает лучшую поддержку осанки.

Также есть новый 7-дюймовый цифровой экран приборов и 10-дюймовый сенсорный экран информационно развлекательной системы с обновленным программным обеспечением.

Ожидается, что цены останутся на уровне с выходным автомобилем, который начинается от 25 тысяч долларов в форме хэтчбека и $24000 в качестве седана.

Однако ë-C4, вероятно, снизится с текущей цены в $45000, поскольку Citroen стремится сохранить его конкурентоспособность с новыми (и более дешевыми) моделями на рынке.

Новый C4 был представлен вместе с обновленным Ami и новым концептом, демонстрирующим следующее поколение C5 Aircross, знаменуя следующий этап в переосмыслении Citroën под руководством Stellantis.

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