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Теплый салат из кабачков гриль и сыра: идеальное блюдо для ужина и праздничного стола
Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных, теплых салатов. Стоит отметить, что кабачки можно жарить, тушить, запекать и готовить на мангале и есть просто сырыми.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из кабачков, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Любой сыр или творог
- Свежий базилик
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Чеснок
- Соль и перец, по вкусу
- Кедровые орехи (необязательно)
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачки кружочками, смажьте маслом и готовьте их на гриле.
2. Соус: смешайте масло, сок лимона, тертый чеснок и специи.
3. К кабачкам добавьте зелень, сыр и соус, перемешайте.
Перед подачей присыпьте орешками.
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