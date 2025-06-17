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Теплый салат из кабачков гриль и сыра: идеальное блюдо для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
117
Рецепт блюда

Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных, теплых салатов. Стоит отметить, что кабачки можно жарить, тушить, запекать и готовить на мангале и есть просто сырыми.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из кабачков, с сыром и специями. 

Полезный салат из кабачков

Ингредиенты: 

  • Кабачки
  • Любой сыр или творог
  • Свежий базилик
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Чеснок
  • Соль и перец, по вкусу
  • Кедровые орехи (необязательно)

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки кружочками, смажьте маслом и готовьте их на гриле.

Кабачки на гриле

2. Соус: смешайте масло, сок лимона, тертый чеснок и специи. 

Приготовление блюда

3. К кабачкам добавьте зелень, сыр и соус, перемешайте. 

Зелень для салата

Перед подачей присыпьте орешками. 

Готовый салат

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