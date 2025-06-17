Теплый салат из кабачков гриль и сыра: идеальное блюдо для ужина и праздничного стола

Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных, теплых салатов. Стоит отметить, что кабачки можно жарить, тушить, запекать и готовить на мангале и есть просто сырыми.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного теплого салата из кабачков, с сыром и специями.

Ингредиенты:

Кабачки

Любой сыр или творог

Свежий базилик

Оливковое масло

Лимонный сок

Чеснок

Соль и перец, по вкусу

Кедровые орехи (необязательно)

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки кружочками, смажьте маслом и готовьте их на гриле.

2. Соус: смешайте масло, сок лимона, тертый чеснок и специи.

3. К кабачкам добавьте зелень, сыр и соус, перемешайте.

Перед подачей присыпьте орешками.

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