Тертый пирог по-новому: как сделать выпечку легкой и диетической

Тертый пирог – популярная выпечка к чаю. Песочное тесто готовится очень просто, поэтому получится даже у неопытных хозяек. Такой десерт можно сделать даже диетическим, если не добавлять сахар, а вместо варенья использовать замороженные и свежие фрукты.

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Идея приготовления диетического тертого пирога без сахара опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia.oleksiyivna в Instagram. Выпекается максимум 30 минут.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

желток – 1 шт.

греческий йогурт или сметана – 2 ст.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

вишни – 200 г (свежих или замороженных)

крахмал – 1 ст.л.

банан – 1 шт. (маленький)

Способ приготовления:

1. Масло с мукой перетереть до крошки.

2. Добавить разрыхлитель, желток и йогурт.

3. Замесить тесто, разделить на 2 части (одну большую, другую меньшую).

4. Завернуть в пленку и положить меньшую часть в морозилку, а большую – в холодильник на 30 минут.

5. Вишни смешать с крахмалом и размятым бананом.

6. Форму застелить пергаментом, выложить большую часть теста, распределить руками по дну.

7. Выложить начинку ровным слоем.

8. Достать вторую часть теста из морозилки и натереть на большой терке поверх начинки.

9. Выпекать при температуре 180 градусов около 25-30 минут до золотистого цвета.

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