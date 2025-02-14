Тертый пирог по-новому: как сделать выпечку легкой и диетической
Тертый пирог – популярная выпечка к чаю. Песочное тесто готовится очень просто, поэтому получится даже у неопытных хозяек. Такой десерт можно сделать даже диетическим, если не добавлять сахар, а вместо варенья использовать замороженные и свежие фрукты.
Идея приготовления диетического тертого пирога без сахара опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia.oleksiyivna в Instagram. Выпекается максимум 30 минут.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- желток – 1 шт.
- греческий йогурт или сметана – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- вишни – 200 г (свежих или замороженных)
- крахмал – 1 ст.л.
- банан – 1 шт. (маленький)
Способ приготовления:
1. Масло с мукой перетереть до крошки.
2. Добавить разрыхлитель, желток и йогурт.
3. Замесить тесто, разделить на 2 части (одну большую, другую меньшую).
4. Завернуть в пленку и положить меньшую часть в морозилку, а большую – в холодильник на 30 минут.
5. Вишни смешать с крахмалом и размятым бананом.
6. Форму застелить пергаментом, выложить большую часть теста, распределить руками по дну.
7. Выложить начинку ровным слоем.
8. Достать вторую часть теста из морозилки и натереть на большой терке поверх начинки.
9. Выпекать при температуре 180 градусов около 25-30 минут до золотистого цвета.
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