Тихий рай: маленький остров в Европе предлагает спокойный отпуск

Отпуск на островах мы часто представляем, как отдых в тропическом раю, до которого, однако, нужно достаточно долго добираться. Между тем, прекрасный остров для релакса можно найти прямо в Европе.

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Как пишет издание Express, он находится в солнечной Хорватии. Называется этот остров Дуги-Оток и находится он в Адриатическом море. Это небольшой клочок суши всего 5 км в ширину и 45 км в длину. При этом он предлагает туристам роскошную природу и интересное культурное наследие. А вдобавок он не так перегружен туристами, как Сплит или Дубровник.

Благодаря своей спокойной атмосфере, потрясающим пляжам и живописным ландшафтам, этот малоизвестный остров является идеальным местом для тех, кто ищет умиротворения в уютном уголке Европы.

Остров – настоящая находка для любителей природы. Здесь вы найдете густые сосновые леса и кристально чистую морскую воду. Отсутствие массового туризма означает, что вы можете исследовать эти живописные края спокойно и неспешно.

Одной из прелестей острова является расположен здесь природный парк Телащица. Он занимает значительную часть территории, славится своей разнообразной флорой и фауной, соленым озером и крутыми скалами, обрывающимися в море. Телащица – рай для туристов, фотографов и всех, кто ценит девственную природную красоту.

Дуги-Оток – это место, где можно посетить некоторые из самых красивых пляжей в Хорватии, но они остаются в значительной степени неисследованными большинством туристов. Что на самом деле только плюс. Берега острова могут похвастаться скрытыми бухтами, галечными пляжами и уединенными местами, идеально подходящими для отдыха.

Пляж Сакарун, один из самых известных пляжей Дуги-Отока, славится своим пудро-белым песком и мелководием бирюзового цвета. Он идеально подходит для купания или спокойного дня на солнце. Местные очень ценят эту локацию для отдыха.

Для тех, кто ищет еще больше уединения, доступны менее известные пляжи острова, такие как Вели Рат и Брбинь. Эти скрытые жемчужины делают Дуги-Оток фантастическим выбором для тех, кто хочет избежать шума и суеты типичных туристических центров.

Дуги-Оток – это не только природная красота, но и увлекательный взгляд на хорватскую культуру и историю. Остров усеян живописными деревнями, такими как Савар, Брбинь и Божава, где посетители могут осмотреть традиционные каменные дома, очаровательные переулки и посетить дружественные местные кафе.

Город Сали, самое большое поселение острова, может похвастаться прекрасной гаванью. А еще здесь можно пообедать свежими морепродуктами и блюдами средиземноморской кухни в одном из ресторанов.

До острова можно добраться паромом из Задара, который находится всего в нескольких минутах полета или езды от других частей Хорватии. Оказавшись на острове, вы можете исследовать его, передвигаясь на машине или на велосипеде, а для тех, кто хочет расслабиться, есть местные автобусы и водные такси.

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