Том Холланд раскрыл название нового фильма о Человеке-пауке: когда выйдет лента

Фанаты Человека-паука могут радоваться новому этапу приключений Питера Паркера, ведь Том Голланд официально объявил название следующего фильма о своем герое. Лента получила название "Человек-паук: Новый день" (Spider-Man: Brand New Day).

Видео дня

Это произошло во время CinemaCon, где режиссер Дестин Дэниел Крэттон поделился важной информацией о производстве. Хотя сам актер не смог присутствовать на мероприятии, он послал видео, где поделился своим энтузиазмом и намеками на сюжет, пишет Variety.

"Человек-паук: Новый день" станет новым началом для персонажа. Как отметил Голланд, после событий фильма 2021 года "Человек-паук: Дороги домой нет", Питер Паркер наткнулся на трудности, изменившие его жизнь. "Это новое начало, это то, чего мы все ждали", – заявил актер.

Съемки фильма стартуют этим летом и команда уже активно работает над созданием следующей части истории. Режиссер Дестин Дэниел Крэттон поделился, что он и его команда исследуют новые этапы развития персонажа, в частности детали костюмов и акционных сцен. Это обещает зрителям увлекательные моменты и эмоционально насыщенную историю.

Известно, что в актерский состав вернутся Зендая и Джейкоб Баталон, сыграющие друзей Питера Паркера. Кроме этого, к фильму присоединилась Сэди Синк, хотя ее роль еще не раскрыта. Одна из версий состоит в том, что она может исполнить роль Джин Грей из франшизы "Люди Икс".

Выход фильма намечен на 31 июля 2026 года. Ожидается, что новая часть станет не менее успешной, чем предыдущие фильмы о Человеке-пауке. Режиссеры и актеры делают все возможное, чтобы Человек-паук: Абсолютно новый день стал очередным большим хитом в кинематографической вселенной Marvel.

OBOZ.UA ранее сообщал, что режиссеры будут снимать продолжение сериала о Баффи, последний сезон которого вышел 20 лет назад.

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