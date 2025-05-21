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Тонкие блины, которые не рвутся: что нужно обязательно добавить в тесто
Очень часто блины рвутся, получаются толстыми и просто сбиваются в ком прямо на сковороде. Для того, чтобы они были тонкими и при этом не рвались, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло и кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных блинов, которые готовятся на кипятке.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Мука – 1 стакан
- Молоко – 1 стакан
- Кипяток – 1 стакан
- Масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью, постепенно добавляйте молоко, масло растительное, перемешайте.
2. Всыпьте муку, перемешайте, влейте кипяток и перемешивайте.
3. Пожарьте блины, их можно подавать с разными начинками.
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