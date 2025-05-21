Тонкие блины, которые не рвутся: что нужно обязательно добавить в тесто

Очень часто блины рвутся, получаются толстыми и просто сбиваются в ком прямо на сковороде. Для того, чтобы они были тонкими и при этом не рвались, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло и кипяток.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных блинов, которые готовятся на кипятке.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 2-3 ст.л.

Соль – щепотка

Мука – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Кипяток – 1 стакан

Масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью, постепенно добавляйте молоко, масло растительное, перемешайте.

2. Всыпьте муку, перемешайте, влейте кипяток и перемешивайте.

3. Пожарьте блины, их можно подавать с разными начинками.

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