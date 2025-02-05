Тонкие и вкусные блины 'Три стакана' на Масленицу 2025: рваться не будут

Блины можно готовить из любой муки, очень вкусно будет из рисовой. А тесто лучше всего готовить на молоке, а также добавив кипяток и растительное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и тонких блинов "Три стакана" с молоком и кипятком.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Кипяток – 1 стакан

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями вводить просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

2. Добавить кипяток и растительное масло. Тесто получится жидким, таким оно и должно быть.

3. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и готовьте блины до золотистого цвета.

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