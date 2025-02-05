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Тонкие и вкусные блины "Три стакана" на Масленицу 2025: рваться не будут
Блины можно готовить из любой муки, очень вкусно будет из рисовой. А тесто лучше всего готовить на молоке, а также добавив кипяток и растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и тонких блинов "Три стакана" с молоком и кипятком.
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан
- Молоко – 1 стакан
- Кипяток – 1 стакан
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Соль – 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями вводить просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
2. Добавить кипяток и растительное масло. Тесто получится жидким, таким оно и должно быть.
3. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и готовьте блины до золотистого цвета.
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