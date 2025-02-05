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Тонкие и вкусные блины "Три стакана" на Масленицу 2025: рваться не будут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
537
Тонкие и вкусные блины 'Три стакана' на Масленицу 2025: рваться не будут

Блины можно готовить из любой муки, очень вкусно будет из рисовой. А тесто лучше всего готовить на молоке, а также добавив кипяток и растительное масло. 

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Вкусные и ароматные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и тонких блинов "Три стакана" с молоком и кипятком. 

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • Мука – 1 стакан
  • Молоко – 1 стакан
  • Кипяток – 1 стакан
  • Яйца – 2 шт. 
  • Масло растительное – 2 ст.л. 
  • Сахар – 4 ст.л. 
  • Соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями вводить просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

Приготовление теста

2. Добавить кипяток и растительное масло. Тесто получится жидким, таким оно и должно быть.

Сколько жарить блины

3. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и готовьте блины до золотистого цвета.

Готовые блины

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