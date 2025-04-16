Топ-3 растения, которые будут хорошо расти в саду в тени

Если ваш сад не получает много солнечного света или его участки не освещаются, вы можете считать, что там ничего не будет успешно расти, но это ошибочное предположение.

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Оказывается, есть несколько растений, которые ощущают себя комфортно на менее освещенных солнцем участках вашего открытого пространства. Садовник с ником @viewfromthepottingbench в своем TikTok порекомендовал три растения, любящих тень.

Синюха (полемониум)

Первым растением, которое он порекомендовал, является полемониум, также известный как "Аромат рая". Садовник сказал, что это "настоящая сказка в тени".

Он объяснил, что растение имеет "роскошные фиолетово-голубые цветы и прекрасные листья с бронзовым оттенком", добавив, что он станет королем вашего сада.

Барвинок

По словам садовника, это растение "буквально будет освещать тень" благодаря своим золотым и зеленым листьям, которые он сравнил с "маленькими фонариками в саду".

Он добавил, что это растение "даже выбрасывает фиолетовые цветы, как у герани", поэтому является "абсолютным must-have для капризного, тенистого сада".

Многоножка обычная

Опытный садовник отметил, что этот вид папоротника достаточно неприхотлив, и это растение обязательно должно быть в вашем саду, если там есть темные места.

"Вечнозеленая, крепкая, как гвоздь, и придаст вашему саду атмосферу леса без труда", - сказал он.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить дома барвинок.

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