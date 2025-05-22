Топ-3 самых странных блюд, которые можно попробовать в Китае

Британская журналистка отправилась в Китай на неделю, и, находясь там, поставила себе цель попробовать все блюда этой культуры, особенно странные и необычные, которых вы не найдете в других странах.

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В своей публикации на Express он описал три блюда, которые больше всего его поразили. "Вот мои честные мысли об очень разнообразных блюдах, которые я пробовал. Спойлер: мои любимые - куриные лапки", - написала она.

Дуриан

"Начнем с самого смердящего фрукта в мире - дуриана. Этот фрукт оказался не таким уж и плохим, как можно было бы ожидать, учитывая драматичность его названия. Для тех, кто не знает, дуриан - это большой и колючий тропический фрукт с желтой внутренней оболочкой, а запах описывают как "тухлые яйца" или "канализационный газ", - рассказала автор.

Куриные лапки

"Должна признать, вид лапок меня удивил из-за необычной формы, но тем не менее, я была готова попробовать все и вся. Первый кусочек был сложным, поскольку на кости немного мяса, она в основном состоит из хрящей, но как только я попробовала кусочек мяса, смешанный с вкусной жареной шкуркой, это было похоже на вкусовую бомбу, упавшую мне в рот", - описала свои впечатления женщина.

Паштет из гусиной печени

"Блюдо принесли с чем-то похожим на виноград, кусочком редиса и цветочными украшениями вокруг паштета. Я понятия не имела, что это такое, но другой местный житель, который сидел рядом со мной, любезно объяснил, что гусь – одно из самых популярных мясных блюд в Китае", – рассказала журналистка.

По ее словам, гусятина гораздо вкуснее и сочнее, чем утка. В сочетании со сладким и пикантным соусом она становится идеальным сытным блюдом, которое можно наслаждаться с рисом или лапшой.

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