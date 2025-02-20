Топ-3 вещей в доме, которые категорически нельзя мыть уксусом

Белый уксус является основным продуктом для чистки и удаления накипи во многих домах, но есть некоторые места, где его никогда нельзя использовать, иначе вы рискуете повредить поверхность.

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Поскольку уксус кислый, он может разъесть и разрушить определенные части вашего дома. Эксперты поделились тремя наиболее распространенными местами, где "ни в коем случае нельзя использовать уксус", и рассказали, что использовать вместо него.

Поверхности с пятнами жира

Кислотные свойства уксуса не помогут удалить жир с любой поверхности.

Если вы хотите очистить жирные пятна, используйте обычное средство для мытья посуды или другое щелочное моющее средство.

Окрашенная затирка

Хотя белый уксус может эффективно очистить плиточные поверхности, он не подходит для затирки швов. Его кислотность может "разъесть цементный раствор", вызвав его обесцвечивание, ослабевание и разрушение со временем.

Вместо этого специалисты рекомендуют выбрать специальное чистящее средство или сделать пасту из пищевой соды и воды. Во избежание повреждения осторожно протрите линии затирки.

Нежные ткани

Несмотря на то, что уксус безопасен для стирки различных вещей, кислотность уксуса может ослабить и сделать блеклыми деликатные ткани, такие как шелк. Избегайте использования растворов на основе уксуса для этих материалов.

Следуйте инструкциям по уходу на этикетке. Используйте мягкое мыло для посуды и воду на мягкой ткани для очистки пятен.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить устаревший жир на дверце духовки.

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