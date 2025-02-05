В Советском союзе был слишком мал ассортимент продуктов. Соответственно, и количество наиболее часто готовившихся блюд было сокращено до минимальных показателей.

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Кое-где, чтобы разнообразить рацион, хозяйкам приходилось подключать собственную фантазию и создавать довольно интересные сочетания продуктов. FoodOboz предлагает вашему вниманию топ-5 блюд из СССР, которые сейчас уже никто не ест.

Суп из пельменей

В СССР это считалось полноценным блюдом. В кипяток добавлялись специи, овощная зажарка и пачка пельменей. В результате получалось странное на вид блюдо с довольно неприятным вкусом.

Рыбный суп с консервами

Четверг в СССР называли "рыбным днем". Именно в этот день можно было отведать много довольно удивительных блюд из рыбы. К примеру, в столовых готовить рыбный суп с консервами. В нем можно было обнаружить головы, чешую и кости рыбы. Иногда использовали не свежую рыбу, а консервы, от чего блюдо становилось еще менее аппетитным.

Молочный суп

Вермишель заливали молоком, разбавленным с водой и варить до готовности. Повара пытались разварить вермишель как можно сильнее, чтобы консистенция этого удивительного блюда была более густой.

Плов с тушенкой

В СССР мясо было достаточно дефицитным продуктом, поэтому хозяйкам приходилось придумывать для него замену. Именно так появился плов с тушенкой, получивший название "плав". Интересно, что тушенка в то время производилась исключительно для военных, поэтому в ней действительно содержалось настоящее мясо, из-за чего блюдо получалось довольно неплохое на вкус.

Батон с маслом и сахаром

Десертов в СССР было очень мало, поэтому приходилось прибегать к уловкам, когда хотелось чего-то сладенького. Батон с маслом, щедро присыпанный сахаром – это именно то, чем лакомилось большинство людей.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал о топ-7 продуктах, которых на самом деле не было в СССР.