Топ-5 лучших замков Украины: какие стоит увидеть собственными глазами каждому

Когда-то замки и крепости служили оборонительными укреплениями, спасали от врагов, были резиденциями власть имущих. Сегодня же это туристические магниты, сочетающие в себе величие древности, дух эпох и неповторимую атмосферу.

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В отличие от западноевропейских дворцов, украинские замки строгие, сдержанные, возведенные для защиты, а не роскоши. OBOZ.UA публикует подборку из пяти замков, которые стоит обязательно увидеть лично в 2025 году.

Хотинская крепость (Черновицкая область)

На живописном берегу Днестра расположена одна из самых грандиозных фортификаций Восточной Европы – Хотинская крепость. Ее стены помнят ожесточенные битвы с османами, польское господство и казацкие восстания. Оборонный комплекс, формировавшийся с XIII по XVIII века, поражает масштабами и монументальностью.

Луцкий замок (Волынская область)

Один из старейших и лучше всего сохранившихся средневековых замков Украины – Луцкий замок, или замок Любарта. Построенный в XIV веке князем Любартом, он до сих пор сохраняет свои три мощные башни – Въездную, Стыровую и Владычью. Крепость возвышается над рекой Стырь и поражает аутентичностью: здесь все дышит историей, от каменных стен до музейных экспозиций. Это must see для всех, кто интересуется украинским Средневековьем.

Каменец-Подольский замок (Хмельницкая область)

Этот замок справедливо считается жемчужиной Подолья и одним из семи чудес Украины. Возведенный на скалистом полуострове над каньоном реки Смотрич, Каменец-Подольский замок кажется недосягаемым для врагов – и не зря, ведь его мощные бастионы выдержали не одну осаду.

Сейчас замок – центр национального историко-архитектурного заповедника. Здесь проводят фестивали средневековой культуры, рыцарские турниры, выставки.

Замок Сент-Миклош (Закарпатская область)

В поселке Чинадиево, между Мукачево и Свалявой, скрывается замок с особой энергетикой – Сент-Миклош. В отличие от мощных крепостей, он запомнился прежде всего романтической историей любви княгини Илоны Зрини и графа Имре Текели.

Сегодня замок превратился в художественный центр: здесь проходят выставки, концерты, театральные представления. Его реставрируют благодаря волонтерам, и это пример того, как культурный памятник возрождается из руин.

Замок Шенборнов (Закарпатская область)

Дворец графов Шенборнов, построенный в конце XIX века, расположен в лесистой местности вблизи Мукачево. Он поражает гармонией архитектуры и природы, окруженный дендропарком с редкими деревьями, искусственным озером и романтическими аллеями. Это место идеально подходит для спокойного отдыха, фотосессий и познания наследия Закарпатья.

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