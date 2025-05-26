Топ-5 растений, которые очистят ваш дом от токсинов

Некоторые растения и цветы также могут помочь улучшить качество воздуха в вашем доме, а также уменьшить уровень пыли.

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Эксперты по растениям поделились пятью самыми эффективными цветами и растениями для очистки воздуха, которые стоит иметь в вашем доме для чистого воздуха без токсинов. Кроме этого, они также могут обеспечить натуральный аромат, поэтому вместо использования искусственных освежителей воздуха, наполненных химическими веществами, вы можете просто посадить их или поставить в вазе, пишет Express.

Мирные лилии

Мирные лилии (спатифиллум) являются одними из самых эффективных природных очистителей воздуха, известных тем, что они удаляют опасные токсины, такие как формальдегид, бензол и угарный газ.

Даже исследования NASA признают их одними из лучших комнатных растений для очистки воздуха.

Они также хорошо растут в условиях низкой освещенности, что делает их легкими в уходе, поэтому даже начинающие садоводы и любители цветов могут наслаждаться преимуществами мирных лилий.

Хризантемы

Эти яркие и жизнерадостные цветы делают гораздо больше, чем просто хорошо выглядят, по словам профессионалов.

Было обнаружено, что они фактически удаляют вредные загрязнители, включая аммиак и бензол, что делает их отличным цветком для очистки воздуха.

Однако им требуется большое количество солнечного света, поэтому важно расположить их близко к окну.

Лаванда

Известная своим успокаивающим ароматом, лаванда является одним из лучших растений для очистки воздуха.

Она может фильтровать загрязнители воздуха и излучать свой аромат в вашем доме, устраняя потребность в синтетических освежителях воздуха.

Жасмин

Цветы жасмина излучают сладкий аромат и могут улучшить качество сна и уменьшить стресс, способствуя расслаблению.

Это также замечательный цветок, производящий кислород для вашей спальни, и создает успокаивающую атмосферу, одновременно поглощая вредные токсины, такие как формальдегид, бензол, трихлорэтилен и ксилол.

Орхидеи

Орхидеи - отличный выбор для улучшения качества воздуха, поскольку они могут поглощать вредные химические вещества, содержащиеся в нем.

Они также чрезвычайно неприхотливы в уходе и нуждаются в поливе только каждые семь-десять дней.

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