Топ-6 дат рождения, благодаря которым вы точно будете богатыми

Дата рождения может очень многое сказать о человеке, особенно, если вы погрузитесь в нюансы нумерологии. Как выяснилось, ваш финансовый успех также может зависеть от того дня, когда вы появились на свет.

Видео дня

Китайский эксперт по метафизике, известный в TikTok под ником Oriental Divination, в своем новом видео назвал шесть дней в каждом месяце, программирующим финансовое состояние в вашей жизни.

1-е и 4-е число

Нумерология говорит, что родившиеся в первый день месяца - независимые мыслители, врожденные лидеры и настоящие визионеры. Они якобы амбициозные, целеустремленные и устойчивые – все эти качества обязательно помогут кому-то добиться финансового успеха.

Люди, рожденные в четвертый день месяца, имеют разные, но все равно ценные черты. Их хвалят за то, что они трудолюбивы, настойчивы и надежны.

7-е или 9-е

Как отмечает эксперт, родившиеся седьмого или девятого числа месяца особенно успешны, когда дело касается деловых начинаний, карьерного успеха и зарабатывания денег.

Люди, рожденные седьмого числа, обладают сильной интуицией и острым интеллектом. Однако, чтобы использовать свои способности в полной мере, им следует выбрать какую-нибудь одну отрасль и не распыляться.

Люди, рожденные девятого числа, по своей природе отзывчивы и сочувственны и обладают гуманистическим духом. Они склонны привлекать деньги, не слишком задумываясь об этом, и могут получить неожиданное наследство или другой приток денег. Скорее всего, они будут использовать свое финансовое состояние, чтобы помогать другим и делать мир лучше.

18-е или 19-е

По словам эксперта, рожденные в эти даты не просто обречены на успех – им суждено было стать миллионерами. "Эти люди от природы привязаны к богатству и должны стать крупными начальниками в будущем", – сказал он. "Они выделяются своим талантом и трудолюбием".

Однако, предупредил он, рожденным в эти дни не стоит бросаться в первую попавшуюся сферу деятельности, которая вызовет у них интерес.

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