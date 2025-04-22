Топ-9 проверенных лайфхаков по уборке, которые навсегда изменят вашу жизнь

В наши дни кажется, что для уборки существует все: от средств для мытья души до предметов, которые сделают блестящими ваши краны. Покрутите социальные сети, и вы найдете тысячи советов, которые обещают сделать ваш дом блестящим вдвое меньшее время.

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Но не все они действительно работают. Некоторые из них полностью изменяют правила игры, а другие — пустая трата времени. С таким обилием лайфхаков может быть трудно определить, какие из них действительно следует попробовать. Экспертка по клинингу Джорджия, известная как @cleanwithgeorgiia и имеющая более 135 000 подписчиков в TikTok, испытала 50 лайфхаков для уборки, после чего назвала девять действительно действенных.

Душ

Чтобы легко помыть душ, используйте инструмент Dishmatic (губку, прикрепленную к ручке с гелем для душа или другой моющей жидкостью), чтобы вы могли "очистить душ и себя одновременно". Каждый раз, когда вы моетесь, вы можете быстро промыть стенки душа с помощью инструмента, чтобы предотвратить образование известкового налета и грязи.

Корзина для мусора

Если вам надоедает неприятный запах свалки, попробуйте налить концентрированное дезинфицирующее средство на ватный диск и оставить его на дне помойки. Джорджия говорит, что еще один метод борьбы с плохим запахом предполагает использование бритьевой пены, чтобы дезодорировать пятна мочи возле унитаза.

Блендер

Если вы любитель смузи или пользуетесь блендером для приготовления супов и соусов, то этот лайфхак Джорджии именно для вас. Вы можете очистить блендер, налив в него воду и жидкость для мытья посуды, а затем смешав. "Теперь я буду делать это всегда", - сказала она фоловерам.

"Метод корзины"

Следующий прием называется "метод корзины". Его нужно носить по дому каждый раз, когда вы убираете, и складывать туда все, что лежит не там, где оно должно быть. Затем вы можете отсортировать товары в корзине и вернуть их на должное место.

Удаление пыли

Мягкая мебель в вашем доме, такая как стулья и изголовье кроватей способны накапливать пыль. Его можно убрать пыль валиком для ворса. А чтобы избавиться от пыли на радиаторах, вы можете положить под них полотенце и воспользоваться феном, чтобы сдуть пыль вниз и с нижней части вентиляционных отверстий.

Кухонные шкафы

Очистка кухонных шкафов может занять некоторое время, особенно, если они находятся высоко. Однако просто используйте флеш-швабру, чтобы почистить их – и это займет не больше пяти минут.

Запах плесени в стиральной машине

Также Джорджия советует положить половинку лимона с зубной пастой в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени.

Очистка кисточек для макияжа

Чтобы сэкономить время, возьмите с собой грязные кисточки для макияжа в душе, чтобы вы могли одновременно и мыться, и очищать их.

Кухонные столешницы

Эксперт также использует оконный пылесос для очистки кухонных столешниц. Она хорошо очищает поверхности, а затем использует приборы для всасывания излишков воды и чистящего средства вместо использования ткани или салфеток.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как ускорить уборку и получить хороший аромат в доме.

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