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Торт "Баунти" без выпечки, теста, сахара и яиц: простой рецепт самого простого и вкусного десерта

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
138
Рецепт торта

Домашние торты не обязательно готовить из теста, идеальной альтернативой могут стать лаваш, печенье, а также желе, птичье молоко, блины. Для яркого вкуса обязательно добавляйте в десерты ягоды, фрукты. 

Видео дня
Торт из печенья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого торта "Баунти" без выпечки и теста.  

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Яйца 2 шт
  • Сахар 100 г
  • Мука 40 г
  • Молоко 900 мл
  • Печенье 300 г
  • Кукурузный крахмал 40 г
  • Сливочное масло 100 г
  • Кокосовая стружка 40 г
  • Шоколад молочный 80 г
  • Масло 15 мл

Способ приготовления: 

1. Смешать яйца, сахар, муку и крахмал. Поставить на средний огонь и постепенно вливать молоко. Постоянно помешивая, масса должна стать густой и уберите из огня. Далее добавляем сливочное масло и кокосовую стружку, перемешиваем.

Крем для торта

2. Собираем торт: слой крема, сверху печенье, снова крем, печенье и так, пока не закончатся ингредиенты.

Приготовление десерта

3. Молочный шоколад растапливаем, смешиваем с растительным маслом и заливаем торт сверху.

Шоколад для торта

Убираем в холодильник хотя бы на пару часов, а лучше на ночь!

Готовый торт

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