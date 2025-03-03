Торт "Баунти" без выпечки, теста, сахара и яиц: простой рецепт самого простого и вкусного десерта
Домашние торты не обязательно готовить из теста, идеальной альтернативой могут стать лаваш, печенье, а также желе, птичье молоко, блины. Для яркого вкуса обязательно добавляйте в десерты ягоды, фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого торта "Баунти" без выпечки и теста.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт
- Сахар 100 г
- Мука 40 г
- Молоко 900 мл
- Печенье 300 г
- Кукурузный крахмал 40 г
- Сливочное масло 100 г
- Кокосовая стружка 40 г
- Шоколад молочный 80 г
- Масло 15 мл
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, сахар, муку и крахмал. Поставить на средний огонь и постепенно вливать молоко. Постоянно помешивая, масса должна стать густой и уберите из огня. Далее добавляем сливочное масло и кокосовую стружку, перемешиваем.
2. Собираем торт: слой крема, сверху печенье, снова крем, печенье и так, пока не закончатся ингредиенты.
3. Молочный шоколад растапливаем, смешиваем с растительным маслом и заливаем торт сверху.
Убираем в холодильник хотя бы на пару часов, а лучше на ночь!
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