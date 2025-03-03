Торт "Баунти" без выпечки, теста, сахара и яиц: простой рецепт самого простого и вкусного десерта

Домашние торты не обязательно готовить из теста, идеальной альтернативой могут стать лаваш, печенье, а также желе, птичье молоко, блины. Для яркого вкуса обязательно добавляйте в десерты ягоды, фрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого торта "Баунти" без выпечки и теста.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт

Сахар 100 г

Мука 40 г

Молоко 900 мл

Печенье 300 г

Кукурузный крахмал 40 г

Сливочное масло 100 г

Кокосовая стружка 40 г

Шоколад молочный 80 г

Масло 15 мл

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар, муку и крахмал. Поставить на средний огонь и постепенно вливать молоко. Постоянно помешивая, масса должна стать густой и уберите из огня. Далее добавляем сливочное масло и кокосовую стружку, перемешиваем.

2. Собираем торт: слой крема, сверху печенье, снова крем, печенье и так, пока не закончатся ингредиенты.

3. Молочный шоколад растапливаем, смешиваем с растительным маслом и заливаем торт сверху.

Убираем в холодильник хотя бы на пару часов, а лучше на ночь!

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