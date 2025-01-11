Транзит Меркурия в Козерог 2025: каким знакам зодиака повезет

Транзит Меркурия в Козероге проходит с 8 по 28 января 2025 года. Он принесет большие возможности для роста и прорывов для некоторых знаков зодиака. Особенно повезет Овну, Раку и Козерогу, считают астрологи.

Видео дня

Этот планетарный переход побуждает к более практическому мышлению и совершенствованию навыков решения проблем, пишет Hindustantimes. Детальнее читайте дальше в гороскопе.

Овен

Овны добьются успеха в период транзита в карьере. Это благоприятное время для профессионального роста в интеллектуальной сфере и решения проблем. Овен способен быстро мыслить и искать инновационные решения, поэтому получит признание. Продажи, писательство и общение – благоприятные виды деятельности. Продемонстрируйте свои навыки, чтобы преуспеть, которого вы заслуживаете.

Рак

Во время транзита Меркурия в знак Козерога Рак ощущает положительные изменения в своих отношениях. Вы можете получить ясность и понимание, благодаря чему вам будет легче сообщать о долгосрочных целях и обязательствах. Будьте открыты в выражении своих чувств и ищите общее видение, это принесет в отношения больше стабильности и взаимоуважения. В карьере новые контакты приведут к увлекательным успехам.

Козерог

Козероги находятся в центре внимания во время транзита Меркурия. Ваша сосредоточенность и способность принимать решения станут острее. Вы способность практически мыслить, прекрасно учиться и делать осознанный выбор усилятся. Этот период побуждает Козерогов доверять себе и делиться своими идеями и мыслями. Вы привлечете неожиданные возможности благодаря своей открытости и верности своим убеждениям.