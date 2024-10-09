Трем знакам будет везти во всем в ближайшие дни: кто в списке

Иногда нам кажется, что вся Вселенная работает на наш успех – проблемы решаются как будто сами собой, а возможности открываются буквально отовсюду. И действительно, часто так действуют силы космоса.

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Астрологи просчитали гороскоп на эту неделю, и назвали три знака зодиака, которые будут чувствовать себя любимцами судьбы. Они получат большие возможности для саморазвития и исцеления. А также смогут подготовиться к использованию позитивных изменений в будущей перспективе. Читайте дальше, чтобы узнать, кто в фаворе у Вселенной в эти дни.

Рыбы

Приготовьтесь к периоду эмоций и прибылей. Вы можете получить новые предложения и увидеть небывалые возможности. Конечно, это приведет вас к положительным изменениям. Вы долгое время были преданы своим мечтам, поэтому тратили каждую свободную минуту на работу, а не на наблюдение за миром. Но теперь наступает новая эра, и вы вступаете в один из лучших периодов этого года.

Вы получите сильную и целенаправленную энергию, которая сконцентрируется вокруг перехода вашей жизни на новый уровень. Это приведет к открытию новых карьерных возможностей, признанию или финансовому благополучию благодаря прошлым усилиям и откроет перспективы для путешествий. Хотя вы уже некоторое время работаете над желаемым уровнем успеха и достатка, вы все еще можете сталкиваться с неожиданностями.

Хотя вам, возможно, придется внести некоторые коррективы в свою жизнь, вы также должны позволить себе использовать все, что встречается на вашем пути. Не тратьте время на размышления или сомнения. Примите весь успех с открытым сердцем и умом – потому что вы заслуживаете его!

Весы

Сейчас вы находитесь именно там, где вам суждено быть. У вас есть шанс погрузиться в себя и подготовиться к тому, что вы все еще хотите, но не можете проявить. Убедитесь, что вы ничего не исключаете из списка своих возможностей. Используйте это время, чтобы исследовать свои чувства и убеждения, связанные с достатком, новыми возможностями и выходом из старых зон комфорта.

Вам может показаться непростой задача по-настоящему освободиться от жизни, которой вы думали, что будете жить, потому что вы цените связь, комфорт и, вероятно, особые романтические отношения. Но у вас есть выбор, вам просто нужно убедиться, что у вас есть необходимое пространство, чтобы реализовать свою трансформацию.

Убедитесь, что вы следуете своему пути и мечтам, а не пытаетесь строить свою жизнь вокруг кого-то другого или его времени. Вселенная никого не ждет, и вы заслуживаете того, чтобы жить правдой своей души. Так что освободитесь, окунитесь глубоко в понимание себя и поверьте, что все возможно.

Телец

Ничто не способно разлучить вас с вашей божественной судьбой. Процесс продвижения к ней может быть сложным и длительным, но каждый шаг достоин результата. Вы будете удивлены, когда задумаетесь о том, сколько из того, что вы добились в жизни, лично ваша заслуга.

Вы всегда можете решить, какую жизнь выбрать, но вы только недавно открылись для этой истины. Пока вы были заняты внесением изменений и исключением определенных аспектов своей жизни, вы не замечали, что вам следует сделать еще один последний шаг. Постарайтесь собраться и помнить, что это – решающий момент перед стартом в новую успешную жизнь. Вселенная призывает вас освободиться от обязательств и идеалов других людей или общества относительно того, какой жизнью вам следует жить.

Сейчас наступает время завершить все начатые дела и довести до ума проекты. Вам больше никогда не придется сталкиваться с этими конкретными уроками в этой жизни, но это ваш шанс уладить все, что осталось незавершенным, и избавиться от людей, которые тянут вас назад, поскольку вы приходите к своей истинной природе.

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