Трем знакам следует обратить внимание на сны в октябре: прогноз астрологов

В этом октябре сны станут мощным порталом в подсознание для определенных знаков зодиака. Астрологические транзиты этого месяца позволят им глубоко проникнуть в свой внутренний мир и почерпнуть ценные идеи для своего духовного и личного роста.

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Астрологи убеждают, что для этих знаков зодиака наступает время глубинного самоанализа, а внимание к снам в этом будет им особенно полезным. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому нужно быть особенно внимательными к своим сновидениям.

Овен

Поскольку Рыбы управляют вашим двенадцатым домом снов и подсознания, ваши глубочайшие истины часто скрыты под слоями символизма и тайны. Текущее присутствие Сатурна и Нептуна в этой части вашей карты подчеркивает взаимодействие между мудростью и иллюзией в вашей творческой и духовной жизни.

Вы от природы чувствительны к знакам, синхроничности и символам, которые всплывают в снах или в других измененных состояниях сознания, но октябрь усилит это до максимума. Этот месяц станет мощным окном для исследования неизведанного. Он пригласит вас проникнуть глубоко в свой внутренний мир с вашей знаменитой смелостью. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы раскрыть скрытые откровения и соединиться со своим истинным "я".

Скорпион

Солнечное затмение в начале месяца прольет мощный свет на ваше подсознание, поскольку оно активирует ваш двенадцатый дом снов и скрытых моделей. С находящимися здесь Сатурном и Нептуном вы проходите сложный путь построения духовных границ и всплесков творческой уверенности. Эта комбинация побуждает вас уделять пристальное внимание непостижимым знакам, предупреждениям и дежавю, появляющимся в ваших снах, особенно тем, которые связаны с вашими отношениями.

Если в этом месяце среди ваших сновидений будут преобладать кошмары, то это может быть важным сообщением, указывающим на состояние этих отношений. Подумайте о людях и местах, которые появляются вам во сне. Кто они? Как они вписываются в вашу жизнь наяву? Какое более глубокое содержание они несут вам? Ответы могут раскрыть ценные идеи о вашем внутреннем мире.

Рыбы

Весь ваш гороскоп окрашен естественным мистическим и интуитивным мировоззрением. Руководствуясь инстинктом, а не логикой, вы часто обнаруживаете, что двигаетесь по жизни способом, который другие могут не понять. Однако в этом месяце вы можете доверять тому, что ваша интуиция поведет вас в правильном направлении. Присутствие Сатурна и Нептуна в вашем первом доме подчеркивает конфликт между вашим стремлением к устойчивому духовному росту и моментам уверенности в себе. Это перетягивание каната может усложнить поиск равновесия, но ваши сны дадут вам ценные идеи на этот счет.

Внимательно следите за сообщениями во сне, поскольку они могут быть мягкими напоминаниями о том, что даже медленный прогресс все равно прогресс. Вы можете чувствовать давление уходящего времени, но принятие вечной перспективы изменит то, как вы подходите к своему путешествию. Вселенная поощрит вас к терпению и углублению ощущения внутреннего покоя.

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