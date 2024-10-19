Третья Пречистая: на какую дату перенесли церковный праздник

Верующие восточного обряда ежегодно празднуют один из важных христианских праздников - Введение в храм Пресвятой Богородицы, которое также называют Третьей Пречистой. Этот праздник посвящен Деве Марии, матери Иисуса Христа и имеет глубокое духовное значение для верующих.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, начиная с сентября 2023 года, Православная церковь Украины (ВТО) официально перешла на новоюлианский календарь. Поэтому даты непереходных праздников, включая Введение в храм, сместились на 13 дней вперед по сравнению с предыдущим календарем.

Если раньше Третью Пречистую праздновали 4 декабря, то теперь она приходится на 21 ноября. Это смещение касается всех прихожан ПЦУ, теперь отмечающих религиозные праздники по новым датам.

Перед большими праздниками православные христиане должны соблюдать традиционные ограничения в питании, в частности, поста. Также в этот период верующие больше внимания уделяют молитве и духовному очищению.

Этот праздничный период приобретает особое значение, ведь он предваряет начало Рождественского поста, который продлится до самого празднования Рождества Христова. Введение в храм Пресвятой Богородицы призывает христиан подготовиться не только физически, но и духовно.

Когда Третья Пречистая 2024

Если раньше Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечалось 4 декабря, то теперь, после перехода на новый календарь, верующие ПЦУ будут праздновать этот праздник 21 ноября.

Что означает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Этот праздник посвящен событиям, описанным в Священном Писании, когда трехлетнюю Деву Марию ее родители Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм для служения Богу. Этот праздник символизирует посвящение жизни Богоматери служению Богу и людям.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на 2024 год, в котором практически все праздники отмечаются в новые даты.

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