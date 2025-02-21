Три модели iPhone снимают с производства: какие именно

Расширение линейки смартфонов от Apple неотвратимо приводит к тому, что некоторые модели при этом снимают с производства. Так после презентации iPhone 16e стало известно, что компания прекратит выпуск трех более старых видов гаджетов.

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Как пишет издание t4, iPhone SE, iPhone 14 Plus и iPhone 14 больше не будут сходить с конвейеров Apple. Первые две модели из перечисленных не пользовались большим спросом. А вот отказ от iPhone 14 удивил многих экспертов.

Тем, кому понравилась эта модель, пока не стоит переживать, что она исчезнет. На складах Apple накопились достаточные запасы новых iPhone 14, поэтому в продажу они будут поступать. На момент решения о прекращении выпуска этот смартфон стоил 599 долларов – так же как и новейший iPhone 16e, представленный на этой неделе. Вероятно, отказ от выпуска новых iPhone 14 был предопределен желанием производителя стимулировать спрос на новинку. Тем более что она по дизайну базируется именно на 14 поколении американского смартфона.

Пока точно можно сказать, что Apple постепенно выводит из обращения смартфоны, оборудованные физической кнопкой "Домой". Кроме того, сейчас компания начала перевод своей продукции на универсальные порты USB-C с проприетарных Lightning. Это было требование Евросоюза, который таким образом, пытается сократить количество аксессуаров для зарядки и передачи данных и сделать их более доступными для всех пользователей электроники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем новый iPhone 16E поразил экспертов.

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