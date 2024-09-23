Три знака 23 сентября ждут непростые испытания: гороскоп

Мы находимся в коридоре затмений, что для всех знаков зодиака означает достаточно непростые времена. Во время Луны в квадрате с Сатурном, как сейчас, тоже встречается немало непростых событий.

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Астрологи предупреждают, что особенно сложным этот период может быть для людей, рожденных под тремя знаками зодиака. В понедельник их могут ожидать проблемы на работе – конфликты с коллегами, сверхурочные задачи или несправедливое отношение. Они могут ощущать гнев, но переживать не стоит. В конце концов, все проблемы останутся позади. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кого ждет непростой день и как противостоять его вызовам.

Дева

Вы любите говорить, что вам все безразлично. И часто это действительно так. но не сегодня. Переживания, кажется, поглощают вас с головой. Вы устали от того, что вас донимает коллега, и сегодня вы почувствуете, что все это — какая-то сложная шутка, которую сама Вселенная устроила вам. То, что вы увидите во время транзита этого дня, квадрата Луны и Сатурна, заключается в том, что вам, возможно, придется понять, что вы слишком сильно реагируете на неприятности в общении и взаимодействии. Тот самый неприятный коллега просто дразнит вас.

Но помните, что говоря на это, как вам безразлично, вы просто подавляете свои чувства. Не игнорируйте свои эмоции, а лучше составьте план, как вам справиться с этим неприятным коллегой. Вы уже на одной лодке, поэтому вам лучше придумать, как наладить взаимодействие. Это может быть непросто, но вам это вполне по силам.

Стрелец

Ваше видение мира не всегда могут понять другие. Вы полностью преданы своему образу жизни, и они не только не могут этого вынести, но и пытаются подстроить вас под свои стандарты. Люди в вашей жизни приносят вам то же, что и всегда, и это прямо противоположно тому, во что вы верите. Но не поддавайтесь разговорам о том, что их путь – настоящий, а то, что вы делаете, это что-то неважное.

То, что никто не воспринимает вас серьезно, или (что еще хуже) относится к вам снисходительно, во время квадрата Луны и Сатурна будет выглядеть комично. То, что работает для вас, то и верно – не забывайте об этом. И если кто-то не может понять вас, просто ограничьте общение с таким человеком. Держите свои дела при себе и меньше учитывайте мнение других.

Козерог

Вы прилагаете немало усилий в то, чтобы улучшить свое положение, и последнее, что вам хочется сейчас услышать, это то, что вы делаете все неправильно. Никто не любит, когда его суждение подвергается сомнению, особенно когда вы зашли так далеко в исследовании важных для себя вопросов. Запаситесь терпением – оно вам сегодня очень пригодится.

Вы – человек, стремящийся к совершенству практически во всем. А еще у вас есть способность не слушать хор недоброжелателей, постоянно критикующих вас. Воспользуйтесь сегодня этой суперсилой. Сегодняшний день принесет вам лучшее понимание того, что вам нужно улучшить в себе. На этом и сконцентрируйтесь, а остальное пропускайте мимо ушей. Терпимость – вот то, над чем вам следует поработать сейчас.

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